Мужчины с этими именами никого не любят и делают женщин рядом с собой несчастными
Кто из девушек и женщин не хотел бы найти для себя мужчину мечты. Вот только астрологи уверены, что далеко не все представители сильного пола смогут таковыми оказаться, даже если очень постараются. И виной всему имя мужчины.
Имя играет огромную роль в жизни человека: наделяет определёнными чертами характера, помогает добиться успеха и привлекать внимание противоположного пола. Это в идеале. Но есть и такие имена, которые заставляют половинки страдать с ними в отношениях. Как зовут мужчин, не предназначенных для счастья в семье?
Мужское имя Максим
Тайна имени Максим: с каким характером мужчины и почему не стоит выходить за них замуж? Фото © Shutterstock
Люди, которые разбираются в натальных картах и умеют читать значение расположения звёзд на небе, говорят, что мужчина по имени Максим обычно является не лучшим партнёром. Потому как на первое место всегда ставит себя, а девушку или жену делает своим дополнением и не более. Про парней по имени Максим обычно говорят, что они — самовлюблённые нарциссы.
Имя Александр
Обладатели этого красивого мужского имени определённо пользуются популярностью среди женщин. И на то есть две причины. Первая — обаятельность и привлекательность. Вторая — несносный характер. Астрологи убеждены, что мужчина по имени Александр точно пойдёт на всё ради достижения своих целей. Но, вот беда, обычно Саша не уступит даже собственной супруге. То есть прислушиваться и исполнять просьбы не станет.
Олег
Если дама выбрала себе в партнёры Олега, то её тоже нельзя назвать слишком уж счастливой. Дело в том, что мужчина — приверженец старых традиций. Для женщины это значит, что все вопросы быта и воспитания точно лягут на неё, Олег принимать в этом участия никакого не будет. Потому что мужчины правят миром, а женщине — место на кухне.
Имя Валерий
Как зовут мужчин, с которыми женщины не будут счастливы: характеристика Валерия. Фото © Shutterstock
Помимо того что имя Валерий — одно из самых нелюбимых среди женщин, так у его обладателя обычно скрывается ещё множество недостатков. Например, необузданный и тяжёлый нрав. Валера — это тот парень, кто в один миг из ласкового котёнка превращается в домашнего тирана.
Мужское имя Евгений
Замыкает этот список носителей имён, с кем женщины точно не будут счастливы, Евгений. Женя умеет красиво и долго ухаживать, станет для дамы своего сердца покупать цветы, удивлять сюрпризами и говорить много комплиментов в её адрес. Вот только не стоит вестись на эту идеальность. После того как "захват территории" произойдёт и Евгений станет жить с девушкой или женится на ней, он превратится в типичного "повелителя дивана", пишет "Киноафиша".
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