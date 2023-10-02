Нейросеть нарисовала маленьких животных, помещающихся на ладошку. Эту милоту должны видеть все

Животные — милашки, с этим трудно спорить. Но, сами того не ведая, энтузиасты из сети нашли формулу зашкаливающей ми-ми-мишности: миниатюрные питомцы! Говорят, чем толще котики, тем они притягательнее взгляду. Оказалось, что похожая схема работает и с размером: чем миниатюрнее пушистик, тем сильнее хочется пищать от умиления, смотря на него.

Иллюстрация © t.me / Нейросеть видит

Интересно, кому пришло в голову сделать нейросети Midjourney запрос: нарисуй маленьких животных, помещающихся на ладошку. Но мы требуем вручить ему какую-нибудь награду за такое! Хочется провести вечность, рассматривая этих малюток.

Иллюстрация © t.me / Нейросеть видит

Крошечные оленята, ягнята, телята и жеребята, помещающиеся целым стадом на ладошку, — это то, что вам нужно было увидеть сегодня. Животные, нарисованные нейросетью Midjourney, выглядят не только реалистичными, но и симпатичными. Такими мягкими на ощупь.

Иллюстрация © t.me / Нейросеть видит

Благодаря активному использованию нейросети ради развлечений или работы Midjourney прогрессирует и совершенствует свои умения. Если бы к ней так часто не обращались, вряд ли бы такие милашки вообще получились. Но нам повезло увидеть этот шедевр от нейросети.