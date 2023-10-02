Нейросеть нарисовала маленьких животных, помещающихся на ладошку. Эту милоту должны видеть все
Midjourney в очередной раз создала шедевр, глядя на который тает сердечко. Как жаль, что этих миниатюрных пушистиков не существует. А то вы точно бы развели таких у себя дома.
Животные — милашки, с этим трудно спорить. Но, сами того не ведая, энтузиасты из сети нашли формулу зашкаливающей ми-ми-мишности: миниатюрные питомцы! Говорят, чем толще котики, тем они притягательнее взгляду. Оказалось, что похожая схема работает и с размером: чем миниатюрнее пушистик, тем сильнее хочется пищать от умиления, смотря на него.
Интересно, кому пришло в голову сделать нейросети Midjourney запрос: нарисуй маленьких животных, помещающихся на ладошку. Но мы требуем вручить ему какую-нибудь награду за такое! Хочется провести вечность, рассматривая этих малюток.
Крошечные оленята, ягнята, телята и жеребята, помещающиеся целым стадом на ладошку, — это то, что вам нужно было увидеть сегодня. Животные, нарисованные нейросетью Midjourney, выглядят не только реалистичными, но и симпатичными. Такими мягкими на ощупь.
Благодаря активному использованию нейросети ради развлечений или работы Midjourney прогрессирует и совершенствует свои умения. Если бы к ней так часто не обращались, вряд ли бы такие милашки вообще получились. Но нам повезло увидеть этот шедевр от нейросети.
Кстати, помимо изображений братьев наших меньших нейросеть прекрасно умеет переносить персонажей одной вселенной в другую, визуализировать героев пушкинских произведений и даже показывать, какой видит жизнь на Руси. Обязательно оцените эти работы искусственного интеллекта.
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