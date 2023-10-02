10 самых популярных имён на Руси — вы относитесь к крестьянам или "голубой крови"

Вы обращали внимание, что одни имена воспринимаются как аристократические, благородные, а другие не вызывают никаких эмоций? Со времен Древней Руси и до ХХ века имена делились на разные категории: дворянские, мещанские и крестьянские. На это в большей степени влияли история и происходящие в ней судьбоносные для страны события. Какие варианты выбирали простолюдины, а какие — аристократы?

Популярные крестьянские имена

Мужское имя Игорь. Считали, что мальчикам с таким именем присущи трудолюбие, самостоятельность и целеустремленность. Но есть и минусы: отсутствие терпения, усидчивости и переменчивое настроение иногда приводило к тому, что Игори так ничего и не могли добиться в жизни.

Именем Игорь нарекали крестьянских детей, дворяне же так своих потомков не называли. Фото © ТАСС

Крестьянка Фёкла. Имя греческого происхождения, считавшееся сугубо крестьянским. При смене социального статуса такие имена тоже приходилось менять: так солдатская дочь Фёкла Анисимовна Викторова, выйдя замуж за поэта Николая Некрасова, стала Зинаидой Николаевной.

Мужские имена Тимур и Дамир. Монголо-татарское нашествие оставило отпечаток на генофонде и на именах детей в том числе. Но князья и дворяне считали унизительным называть детей восточными именами, поэтому ни о каких Тимурах и Дамирах даже речи быть не могло.

Женское имя Евдокия. Это имя пришло на Русь из Византии вместе с христианством, а после XVIII века широко распространилось в крестьянской среде. В Черноземье чаще всего употреблялся вариант Авдотья.

Как называли на Руси своих детей дворяне и аристократы? Имя Евдокия в то время пользовалось популярностью только у простолюдинов. Фоторепродукция картины © "Крестьянские дети в поле", А.Г. Венецианов / ТАСС / Игорь Сабадаш

Имя Егор — простонародный аналог дворянского Георгия. Крестьяне побаивались давать своим сыновьям имена, совпадающие с именами помещиков, поэтому использовали более скромные формы.

Среди дворян невозможно было встретить Потапа, Антипа, Богдана, Никиту или Тимофея. Не менее сложно представить, что дворянку зовут Ефросинья, Агафья, Матрёна, Прасковья.

Аристократические имена

Константин. Своей популярностью в высшем свете это имя обязано императору Константину Великому, основавшему христианскую столицу Римской империи — Константинополь. После принятия христианства его именем называли князей династии Рюриковичей, а позже — великих князей Романовых.

Крестьянин или дворянин? Какие имена на Руси были престижными? У носителей имени Константин в жилах течёт голубая кровь. Семья Николая II. Фото © ТАСС

Елизавета. По понятным причинам это имя стало чрезвычайно популярным у дворян в XVIII веке после воцарения дочери Петра I.

Мужское имя Олег. Оно было исключительно княжеским. Но имя, как правило, не давали детям до XIX века, оно не забывалось россиянами, поскольку было тесно связано с историей; события тех лет легли в основу знаменитой "Песни о вещем Олеге" Александра Сергеевича Пушкина. В XIX веке этим мужским именем начали крестить мальчиков из дворянской и разночинной среды, то есть из "читающей" публики. Один из великих князей — Константин Константинович Романов — назвал своего сына Олегом.

Женское имя Варвара. Вроде бы звучащее откровенно по-крестьянски, но часто выбираемое знатными особами, в XVIII веке имя Варвара входило в топ-5 самых популярных дворянских имен.

Одним из наиболее популярных имён на Руси для женщины из аристократической семьи было имя Варвара. Российская империя. Московская губерния. 1912 г. Фото © ТАСС

Ярослав. Красивое и звучное дворянское имя. Древнеславянский корень "ярь", означающий плодородие, животворящую мощь, в языческой Руси принадлежал к числу сакральных. Воистину княжеское имя. В настоящее время оно распространено в России, на Украине, в Чехии, Словакии и Польше.