Одним золотые горы, другим — пустота в кармане: Финансовый гороскоп на октябрь 2023 для знаков зодиака

Лайф поговорил с астрологом и психологом Еленой Нолари, чтобы узнать, какая судьба ждёт представителей зодиакального круга в октябре 2023 года. Кому повезёт обогатиться, а кого ждёт упадок. По словам эксперта, положение звёзд в этом месяце советует всем без исключения знакам зодиака планировать свои расходы. Наибольший успех будет сопутствовать Львам, Весам и Стрельцам. Сильный застой в делах ожидается у тех, кто работает в торговле. А вот представители зодиакального круга, чья деятельность связана с творчеством, искусством или коммуникациями, будут очень успешны.

Астрологический прогноз для знака зодиака Овен

Финансовый гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Овен. Фото © Shutterstock

Начало месяца пройдёт на высокой ноте. Вероятна существенная прибавка к зарплате или дополнительный доход. В октябре 2023 года представителям знака зодиака Овен стоит избегать конфликтов с коллегами и начальством. Творческий подход к делу позволит оказаться на голову выше конкурентов. Новые проекты принесут хорошую прибыль.

Как дела с деньгами сложатся в октябре 2023-го у Тельца

Финансовый гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Телец. Фото © Shutterstock

В начале месяца возможны задержки и нарушения сроков заказов, что повлечёт за собой и паузы в поступлении денег. Но сильно переживать из-за этого не стоит. "Вторая половина месяца компенсирует всё потерянное с лихвой. Вероятно продвижение по карьерной лестнице или начало нового бизнеса", — рассказывает астролог Елена Нолари.

Знак зодиака Близнецы: денежный гороскоп

Финансовый гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock

Удачный с финансовой точки зрения октябрь 2023 года получится у Близнецов. Любые планы по расширению бизнеса или продвижению по службе воплотятся в жизнь. Но будьте осторожны с деньгами: избегайте внеплановых расходов.

После 15 октября возможно поступление большой суммы в виде премии или прибыли Елена Нолари Астролог, психолог

Финансовый гороскоп для знака зодиака Рак на октябрь 2023 года

Финансовый гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Рак. Фото © Shutterstock

По словам эксперта в эксклюзивном для Лайфа гороскопе, в этом месяце у представителей знака зодиака Рак возможны непредвиденные препятствия и задержки, которые разрушат ранее намеченные планы. "Сохраняйте гибкость, всегда имейте в голове запасной вариант действий", — советует астролог. Возможны небольшие успехи, но в целом месяц не принесёт ничего значительного. Старайтесь вовремя исполнять кредитные обязательства, чтобы избежать кризиса.

Знак зодиака Лев: финансовый гороскоп

Финансовый гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Лев. Фото © Shutterstock

Вы получите вознаграждение за ранее проделанную работу. Это могут быть не только деньги, но и разные выгоды или привилегии. Рабочие поездки принесут свои плоды. В целом финансовый результат месяца будет зависеть от вашего усердия. Хорошее время для долгосрочных инвестиций, например в недвижимость Елена Нолари Астролог, психолог

Астрологический прогноз для знака зодиака Дева на октябрь 2023-го

Финансовый гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Дева. Фото © Shutterstock

Как рассказала Лайфу астролог и психолог Елена Нолари, у Дев возможны небольшие взлёты, но крупных финансовых успехов в октябре 2023 года не будет. "Попытки конкурировать в бизнесе не принесут ничего, кроме потерь, хотя финансового кризиса не предвидится. Сосредоточьтесь на долгосрочных целях, будьте внимательны и последовательны — и вы сможете преодолеть этот неблагоприятный период", — советует специалист.

Финансовый гороскоп для знака зодиака Весы на октябрь 2023 года

Финансовый гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Весы. Фото © Shutterstock

Весы в октябре 2023 года смогут многого добиться. Им стоит ожидать в конце месяца хороших премий или бонусов. И хотя финансовое положение будет очень хорошим, лучше избегать расточительности. "Рассмотрите вариант инвестиций. При заключении сделок или подписании важных документов старайтесь, чтобы вам были понятны все нюансы того, на что соглашаетесь", — подсказывает астролог.

Как дела с деньгами сложатся в октябре 2023-го у Скорпиона

Финансовый гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock

Размер финансового вознаграждения Скорпионов зависит от того, насколько эффективно они справятся с обязанностями. Упорный труд будет высоко оценён, а прошлые инвестиции принесут хорошие дивиденды. Сейчас Скорпионы могут позволить себе дорогие покупки, траты на развлечения или отпуск.

Знак зодиака Стрелец: денежный гороскоп на октябрь

Финансовый гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock

Стабильный месяц, в котором можно рассчитывать на хороший доход. Ваше положение настолько устойчиво, что пришло время рассмотреть возможность расширения сферы деятельности, открытия новых прибыльных направлений, реализации ранее отложенных идей. Инвестиции будут удачными Елена Нолари Астролог, психолог

Денежный гороскоп для знака зодиака Козерог на октябрь 2023-го

Финансовый гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Козерог. Фото © Shutterstock

По словам астролога и психолога Елены Нолари, Козерогов ждёт месяц, в котором придётся пережить и взлёты, и падения. В начале октября 2023 года всё может пойти не так, как представители данного знака зодиака ожидали, в результате чего вероятны финансовые потери. Но эксперт успокаивает: "Будьте осторожны в общении: необдуманные слова могут сыграть на руку конкурентам. К концу месяца финансовое положение несколько улучшится".

Каким окажется финансовый гороскоп для знака зодиака Водолей

Финансовый гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Водолей. Фото © Shutterstock

Первая половина октября 2023 года принесёт Водолеям некоторое количество небольших проблем. Они могут проиграть конкурентам в каких-то позициях, поэтому важно сосредоточить внимание на качестве своей работы. Конец месяца обещает хорошую прибыль, но, чтобы избежать кризиса, в течение всего октября придётся строго контролировать все расходы.

Знак зодиака Рыбы: денежный гороскоп на октябрь 2023 года

Финансовый гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock