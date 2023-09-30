Баловни судьбы: 6 знаков зодиака, которым внезапно повезёт в октябре 2023-го

Любовь, финансовый успех и покровительство звёзд, к сожалению, непостоянны. И в каждом новом месяце они выбирают фаворитов, которым будут давать наибольшее количество возможностей. Грядущий октябрь — не исключение. Скрестите пальчики, чтобы оказаться в этом астрологическом списке счастья.

Знак зодиака Близнецы

Людям со знаком зодиака Близнецы в октябре 2023-го стоит ожидать вихря удачи и финансовый успех. Фото © Shutterstock

Предстоящий октябрь 2023-го приготовил для рождённых под знаком зодиака Близнецы насыщенный период. Ожидайте радостных моментов и захватывающих приключений. Вас окутает вихрь удачи, а негатив обойдёт стороной. Октябрь предоставит уникальный шанс пересмотреть свою жизнь. Экспериментируйте, рискуйте и пробуйте себя в новой сфере. Людей, кто по гороскопу Близнецы, ожидают перспективы на огромный финансовый успех, а главное — удовольствие от того, чем займётесь.

Знак зодиака Весы

Что ждёт представителей знака зодиака Весы в октябре 2023 года? Фото © Shutterstock

Упорство представителей знака зодиака Весы принесёт свои плоды. Удача повернётся к вам лицом уже в октябре. Настало время воплощать самые смелые планы. Начните новый проект, отправляйтесь в город мечты, влюбляйтесь и думайте о хорошем. Умение личностей со знаком зодиака Весы сохранять спокойствие положительным образом скажется как на финансах, так и в личной жизни.

Знак зодиака Водолей

Для рождённых под знаком зодиака Водолей звёзды уготовили большую любовь в октябре 2023 года. Фото © Shutterstock

Представителям воздушного знака зодиака Водолей повезёт в поиске любви, но важно не упустить шанс! Возможно, вы сможете пересечься с бывшим партнёром и наконец обсудить ваше нелепое расставание. Или встретитесь в компании с симпатичным парнем или девушкой, с человеком, кто долгое время не появлялся на горизонте. Внезапная удача будет романтического характера, но дойдёт ли дело до отношений — это уже зависит от представителя знака зодиака Водолей.

Знак зодиака Овен

Какие перемены ожидают людей в октябре 2023 года, которые родились под знаком зодиака Овен? Фото © Shutterstock

Радуйтесь, товарищи, рождённые под знаком зодиака Овен, ведь ваше любимое дело начнёт приносить щедрую отдачу в самое ближайшее время. В октябре 2023 года вы наконец-то сможете монетизировать своё увлечение, превратив его в серьёзный источник доходов. Звёзды обещают, что носителям знака зодиака Овен не придётся много трудиться для того, чтобы продвинуть свой бизнес.

Знак зодиака Стрелец

Что ждёт представителей знака зодиака Стрелец в октябре 2023 года? Фото © Shutterstock

Рождённых под знаком зодиака Стрелец в октябре 2023 года ждёт крупное везение, которое начнётся с череды мелких, но приятных сюрпризов. В осеннем пальто найдётся парочка купюр, вы выиграете в случайном розыгрыше, а друзья внезапно решат порадовать вас крутым подарком. Позже все эти события превратятся в один большой ком везения — и всё пойдёт как по маслу.

Знак зодиака Лев

Рождённых под знаком зодиака Лев в октябре 2023 года ждут приятные покупки. Фото © Shutterstock