Как помочь и не убить: Орнитолог рассказал, чем кормить голубей на улице

У голубей нет чувства сытости, поэтому важно не перекармливать птиц на улице. Об этом в беседе с aif.ru рассказал руководитель проекта "Орнитарий" Вадим Мишин.

Эксперт объяснил, что голуби не едят пищу животного происхождения, поэтому, если уж и хотите подкормить птицу, лучше используйте крупы или свежий белый хлеб. Чёрный хлеб и пшено давать запрещено, так как им птица может отравиться. Орнитолог заметил, что у голубя нет чувства насыщения, поэтому нельзя давать еду в огромных количествах, это может привести к гибели.

"Голубей ни в коем случае нельзя кормить плесневелым хлебом. Для человека плесень неполезна, а для голубей она губительна. Продукты должны быть свежими, в том числе и крупы", — добавил Мишин.

Мишин напомнил, что голуби являются переносчиками инфекций, некоторые из которых передаются через слизистую, например орнитоз. Эксперт отметил, что голубей часто сравнивают с крысами, но это скорее про ворон, которые едят вообще всё, что найдут.