Как помочь и не убить: Орнитолог рассказал, чем кормить голубей на улице
Орнитолог Мишин: Голубей нельзя кормить заплесневелым хлебом
У голубей нет чувства сытости, поэтому важно не перекармливать птиц на улице. Об этом в беседе с aif.ru рассказал руководитель проекта "Орнитарий" Вадим Мишин.
Эксперт объяснил, что голуби не едят пищу животного происхождения, поэтому, если уж и хотите подкормить птицу, лучше используйте крупы или свежий белый хлеб. Чёрный хлеб и пшено давать запрещено, так как им птица может отравиться. Орнитолог заметил, что у голубя нет чувства насыщения, поэтому нельзя давать еду в огромных количествах, это может привести к гибели.
"Голубей ни в коем случае нельзя кормить плесневелым хлебом. Для человека плесень неполезна, а для голубей она губительна. Продукты должны быть свежими, в том числе и крупы", — добавил Мишин.
Мишин напомнил, что голуби являются переносчиками инфекций, некоторые из которых передаются через слизистую, например орнитоз. Эксперт отметил, что голубей часто сравнивают с крысами, но это скорее про ворон, которые едят вообще всё, что найдут.
Ранее орнитолог Евгений Коблик рассказал, что голуби селятся на балконах москвичей, только если доступ к чердакам перекрыт. При этом он отметил, что в такой ситуации у жителей только два выхода: либо смириться, либо изгнать птиц.
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