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2 октября, 14:07

Как помочь и не убить: Орнитолог рассказал, чем кормить голубей на улице

Орнитолог Мишин: Голубей нельзя кормить заплесневелым хлебом

У голубей нет чувства сытости, поэтому важно не перекармливать птиц на улице. Об этом в беседе с aif.ru рассказал руководитель проекта "Орнитарий" Вадим Мишин.

Эксперт объяснил, что голуби не едят пищу животного происхождения, поэтому, если уж и хотите подкормить птицу, лучше используйте крупы или свежий белый хлеб. Чёрный хлеб и пшено давать запрещено, так как им птица может отравиться. Орнитолог заметил, что у голубя нет чувства насыщения, поэтому нельзя давать еду в огромных количествах, это может привести к гибели.

"Голубей ни в коем случае нельзя кормить плесневелым хлебом. Для человека плесень неполезна, а для голубей она губительна. Продукты должны быть свежими, в том числе и крупы", — добавил Мишин.

Мишин напомнил, что голуби являются переносчиками инфекций, некоторые из которых передаются через слизистую, например орнитоз. Эксперт отметил, что голубей часто сравнивают с крысами, но это скорее про ворон, которые едят вообще всё, что найдут.

Орнитолог рассказал, чем кормить голубей, чтобы их не отравить

Орнитолог рассказал, чем кормить голубей, чтобы их не отравить

Ранее орнитолог Евгений Коблик рассказал, что голуби селятся на балконах москвичей, только если доступ к чердакам перекрыт. При этом он отметил, что в такой ситуации у жителей только два выхода: либо смириться, либо изгнать птиц.

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Александра Мышляева
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