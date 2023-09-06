Орнитолог рассказал, чем кормить голубей, чтобы их не отравить

Голубей, а также прочих городских птиц, никогда нельзя кормить плесневелым хлебом, так как он является для них настоящим ядом. Об этом предупредил в беседе с "Газетой.ru" орнитолог, основатель приюта для птиц Вадим Мишин.

Специалист посоветовал заменить хлеб на геркулес, который стоит столько же, сколько и сдоба, но не сулит пернатым неминуемую гибель.

"Хлебом вообще кормить вредно. Купите геркулес. Это овёс, он практически безвреден, очень хороший корм для голубей. Его просто надо купить. Хлеб проще, он завалялся, взяли, пошли. А геркулес по цене будет не дороже хлеба, а по пользе намного лучше", — сообщил Мишин.