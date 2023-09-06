Регион

Уведомления отключены

6 сентября, 01:28

Орнитолог рассказал, чем кормить голубей, чтобы их не отравить

Орнитолог Мишин: Плесневелый хлеб является ядом для голубей и других птиц

Голубей, а также прочих городских птиц, никогда нельзя кормить плесневелым хлебом, так как он является для них настоящим ядом. Об этом предупредил в беседе с "Газетой.ru" орнитолог, основатель приюта для птиц Вадим Мишин.

Специалист посоветовал заменить хлеб на геркулес, который стоит столько же, сколько и сдоба, но не сулит пернатым неминуемую гибель.

"Хлебом вообще кормить вредно. Купите геркулес. Это овёс, он практически безвреден, очень хороший корм для голубей. Его просто надо купить. Хлеб проще, он завалялся, взяли, пошли. А геркулес по цене будет не дороже хлеба, а по пользе намного лучше", — сообщил Мишин.

Житель Подмосковья спас голубя, который подумал, что он утка, и чуть не утонул

Житель Подмосковья спас голубя, который подумал, что он утка, и чуть не утонул

Ранее орнитолог Евгений Коблик рассказал, что голуби селятся на балконах москвичей, только если доступ к их "любимым" чердакам перекрыт. При этом эксперт отметил, что в такой ситуации у жителей только два выхода: либо смириться, либо изгнать птиц.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Лайфхаки
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров