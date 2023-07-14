Орнитолог объяснил, почему голуби гнездятся на открытых балконах москвичей

Всё больше москвичей жалуются, что наглые голуби оккупируют их незастеклённые балконы и вьют там гнёзда. Как объяснил орнитолог Евгений Коблик, это вынужденная мера для птиц, когда оказывается перекрыт доступ к их излюбленному месту — чердакам.

"Обычно гнездятся они в закрытых помещениях — под крышей или на чердаке. Когда же попасть туда не получается, то остаются балконы", — приводит его слова gazetametro.ru.

При этом эксперт отметил, что в такой ситуации у жителей только два выхода: либо смириться, либо изгнать птиц. Однако выбравшим второй вариант стоит помнить о том, что голуби не узнают гнездо, если его куда-то перенести. Так уж они устроены.