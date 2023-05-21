Пять животных, которые едят своих детей, и веские причины, почему они это делают
Да, жук-могильник и муравей-дракула не брезгуют своими отпрысками, но это не значит, что они маньяки. Почему некоторые заботливые животные едят детёнышей?
Поедание потомства некоторыми животными кажется не только отвратительным, но и нелогичным. Ведь родители тратят много времени и сил на своих малышей. Но есть ряд очень веских причин, которые стоят за этим. Вот пять самых ярких примеров.
Длиннохвостый солнечный сцинк
Обычно самки ящериц, отложив яйца, сразу убегают по своим делам. Но сцинки остаются возле кладки ещё неделю, чтобы защитить потомство от голодных змей. Правда, лишь при одном условии — если атаки не слишком частые. В противном случае они сами съедают детёнышей, а восполненную таким образом энергию тратят на новый выводок.
Полосатая морская собачка
Фото © YouTube / and 9 films / Kyu Furumi 古見きゅう
За детьми у этих рыб следят самцы. Но есть одна проблема: пока они смотрят за яйцами, о продлении рода не может быть и речи. Дело в пониженном уровне половых гормонов, и из этой ситуации есть только два выхода. Можно дождаться, пока рыбёшки подрастут: так и происходит, если кладка достаточно велика. А вот если она небольшая, папа просто съедает все яйца, чтобы вернуться в режим альфа-самца.
Жук-могильник
У жука-могильника всё наоборот: он съедает детей, если их слишком много. Свои яйца насекомое откладывает возле трупов животных. Отпрысков всегда больше, чем нужно, чтобы компенсировать неизбежные потери в ходе естественного отбора. Но если всё потомство внезапно демонстрирует успех, родители просто избавляются от самых слабых. Так они снижают конкуренцию между своими детьми и прокладывают дорогу в будущее самым способным.
Японская исполинская саламандра
Самцы этого вида семь месяцев заботятся о потомстве. Они обмахивают яйца хвостами, чтобы увеличить количество поступающего кислорода, и убирают мусор из гнезда. Но иногда им приходится съедать своих детей, чтобы другие выжили. Такое случается, если яйца поражены плесенью: отец поглощает их и таким образом спасает оставшиеся от смертельной болезни.
Муравей-дракула
Есть виды, которые питаются своими детьми, не убивая их. Так поступают матки муравьёв-дракул: они прокалывают желваками тонкие спинки личинок и высасывают из них питательную гемолимфу. Ранка быстро заживает, а гемолимфа восполняется, так что личинкам, по сути, ничего не угрожает. Но факт остаётся фактом: эти насекомые в буквальном смысле пьют кровь младенцев.
Wikipedia / Stanislav Snäll