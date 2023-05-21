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21 мая, 13:00

Пять животных, которые едят своих детей, и веские причины, почему они это делают

Да, жук-могильник и муравей-дракула не брезгуют своими отпрысками, но это не значит, что они маньяки. Почему некоторые заботливые животные едят детёнышей?

Поедание потомства некоторыми животными кажется не только отвратительным, но и нелогичным. Ведь родители тратят много времени и сил на своих малышей. Но есть ряд очень веских причин, которые стоят за этим. Вот пять самых ярких примеров.

Длиннохвостый солнечный сцинк

Фото © YouTube / SciShow

Фото © YouTube / SciShow

Обычно самки ящериц, отложив яйца, сразу убегают по своим делам. Но сцинки остаются возле кладки ещё неделю, чтобы защитить потомство от голодных змей. Правда, лишь при одном условии — если атаки не слишком частые. В противном случае они сами съедают детёнышей, а восполненную таким образом энергию тратят на новый выводок.

Полосатая морская собачка

Фото © YouTube / and 9 films / Kyu Furumi 古見きゅう

Фото © YouTube / and 9 films / Kyu Furumi 古見きゅう

За детьми у этих рыб следят самцы. Но есть одна проблема: пока они смотрят за яйцами, о продлении рода не может быть и речи. Дело в пониженном уровне половых гормонов, и из этой ситуации есть только два выхода. Можно дождаться, пока рыбёшки подрастут: так и происходит, если кладка достаточно велика. А вот если она небольшая, папа просто съедает все яйца, чтобы вернуться в режим альфа-самца.

Жук-могильник

Фото © YouTube / SciShow

Фото © YouTube / SciShow

У жука-могильника всё наоборот: он съедает детей, если их слишком много. Свои яйца насекомое откладывает возле трупов животных. Отпрысков всегда больше, чем нужно, чтобы компенсировать неизбежные потери в ходе естественного отбора. Но если всё потомство внезапно демонстрирует успех, родители просто избавляются от самых слабых. Так они снижают конкуренцию между своими детьми и прокладывают дорогу в будущее самым способным.

Японская исполинская саламандра

Фото © YouTube / SciShow

Фото © YouTube / SciShow

Самцы этого вида семь месяцев заботятся о потомстве. Они обмахивают яйца хвостами, чтобы увеличить количество поступающего кислорода, и убирают мусор из гнезда. Но иногда им приходится съедать своих детей, чтобы другие выжили. Такое случается, если яйца поражены плесенью: отец поглощает их и таким образом спасает оставшиеся от смертельной болезни.

Муравей-дракула

Фото © YouTube / SciShow

Фото © YouTube / SciShow

Есть виды, которые питаются своими детьми, не убивая их. Так поступают матки муравьёв-дракул: они прокалывают желваками тонкие спинки личинок и высасывают из них питательную гемолимфу. Ранка быстро заживает, а гемолимфа восполняется, так что личинкам, по сути, ничего не угрожает. Но факт остаётся фактом: эти насекомые в буквальном смысле пьют кровь младенцев.

Как понять, считает вас кошка своим хозяином, другом или рабом

Как понять, считает вас кошка своим хозяином, другом или рабом

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Wikipedia / Stanislav Snäll

Семен Хафизов
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    Комментарий

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    ЮрийСевастопольсегодня в 13:47

    Тараканы поедают своё потомство-так они питаются.Мелочь поедет то что они не смогут съесть из-за размеров а они поедают мелочь.

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