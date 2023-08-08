В одном из прудов подмосковного Нахабина голубь возомнил себя водоплавающей птицей и решил искупаться вместе с утками. Видео от очевидца события, которое могло бы удостоиться премии Дарвина для пернатых, опубликовал SHOT.

Житель Подмосковья спас голубя, который подумал, что он утка, и чуть не утонул. Видео © t.me / SHOT

Сперва голубиный заплыв шёл неплохо, но потом нетренированная птица начала тонуть и бить в панике крыльями. Трагический конец предотвратил отдыхавший на пляже мужчина, которы вынес голубя на берег.