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8 августа, 10:29

Житель Подмосковья спас голубя, который подумал, что он утка, и чуть не утонул

В одном из прудов подмосковного Нахабина голубь возомнил себя водоплавающей птицей и решил искупаться вместе с утками. Видео от очевидца события, которое могло бы удостоиться премии Дарвина для пернатых, опубликовал SHOT.

Житель Подмосковья спас голубя, который подумал, что он утка, и чуть не утонул. Видео © t.me / SHOT

Сперва голубиный заплыв шёл неплохо, но потом нетренированная птица начала тонуть и бить в панике крыльями. Трагический конец предотвратил отдыхавший на пляже мужчина, которы вынес голубя на берег.

Под Тулой мальчик утонул в аквапарке на детском дне рождения на глазах у друзей

Под Тулой мальчик утонул в аквапарке на детском дне рождения на глазах у друзей

Голубю посчастливилось оказаться спасённым, но в целом ситуация с водоёмами Подмосковья далека от забавной. По меньшей мере восемь человек утонули в Москве и области за несколько жарких дней, причём некоторые из них умерли на глазах других отдыхающих.

Обложка ©

t.me / SHOT

Юрий Лысенко
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