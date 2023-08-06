По меньшей мере восемь человек утонули в Москве и области за последние дни

По меньшей мере восемь человек утонули в Москве и Московской области за несколько жарких дней, причём некоторые из них умерли на глазах других отдыхающих. Об этом пишет SHOT.

Так, 35-летний мужчина умер в день рождения — он отмечал его у Большого Перовского пруда в Новогирееве. Пьяным он полез в воду, в результате доплыл до середины и стал тонуть. Спасать его пыталась возлюбленная, однако тот начал за неё хвататься и топить. В итоге испуганная женщина поплыла обратно, после чего спасать именинника отправились выпившие друзья, но к тому моменту мужчина наглотался воды — он умер в машине скорой.

А в Зеленограде 65-летнего пенсионера вытащили из Школьного озера. В состоянии клинической смерти его увезли в реанимацию, откачать не удалось. В Ульяновском лесопарке утонул 42-летний мужчина из Бурятии — его нашли в воде уже мёртвым.

Кроме того, в Мытищах скончался девятиклассник, поплывший на матрасе с братом по Пироговскому водохранилищу. Подросток прыгнул в воду и с тех пор не появился, его тело нашли на глубине двух метров. А житель Серпухова обнаружил труп, когда пошёл купаться в реке под Шуруповским мостом. Это был 63-летний уроженец Николаевской области.

В посёлке Радужный в реке Коломенке в рубашке и джинсах утонул 66-летний белорус. А в Малаховке погиб 17-летний студент, который в одиночку пошёл купаться в озере. В посёлке Новосиньково на плотине утонул 15-летний подросток.