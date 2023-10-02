Советский Союз оставил неизгладимый след в мире моды и стиля. Множество трендов, родившихся в те времена, продолжают вдохновлять модников и простых людей по всему миру. Давайте рассмотрим пять ярких трендов, которые спустя десятилетия покорили сердца людей и стали неотъемлемой частью жизни даже иностранцев!

1. Авоська

Как мода Советского Союза влияет на современные тенденции. Фото © "Москва слезам не верит". Режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Черных / kinopoisk.ru

Авоська — символ советского быта. Эта прочная и удобная сумка была популярна в СССР благодаря своей простоте и функциональности. Сегодня она стала неотъемлемой частью экологически чистого образа жизни. Авоська воплощает идею минимализма и устойчивого потребления, позволяя носить с собой только самое необходимое. Знали бы наши бабушки, что они были первопроходцами Zero Waste… Кстати, об этом!

2. Zero Waste (Жизнь без отходов)

Zero Waste — это философия жизни, которая стремится к уменьшению отходов и максимальному повторному использованию ресурсов. В Советском Союзе люди старались использовать всё до последних мелочей. Такой подход, основанный на экономии и переработке ресурсов, сегодня стал актуальным и востребованным. Прогрессивный мир активно отказывается от одноразовых вещей и пластика: никаких памперсов, одноразовых стаканов для кофе и даже целлофановых пакетов — всё это зло. Но, погодите, где-то мы это уже видели…

3. Телогрейки

Советские тренды, которые захватили мир в XXI веке. Фото © ТАСС / Олег Пороховников

Советская мода всегда была практичной и функциональной. Телогрейка — показательная "модель" того времени. Сегодня эти стёганые куртки снова можно увидеть в магазинах. Конечно, выглядят они гораздо притязательнее, но суть осталась та же. Фуфайки любят за то, что они очень тёплые, если постараться, эту вещь можно вписать в любой образ. Телогрейка дополняет образ современного человека, для которого важны комфорт и практичность без ущерба для стиля. Точно так же думали и во времена СССР!

4. Стеклянные ёлочные игрушки

Казалось бы, советские стеклянные ёлочные игрушки с их яркими цветами и оригинальным дизайном остались где-то на антресолях, но нет! Уникальные и, это важно, качественные игрушки стали популярными коллекционными предметами и элементами ретродекора. Сейчас никто не против добавить нотку винтажа и аутентичности к праздничной обстановке, так что вы тоже скорее доставайте старые ёлочные игрушки. Тем более Новый год уже скоро…

5. Русский шарф-платок

Модные сокровища Советского Союза, которые до сих пор актуальны. Фото © ТАСС / Валерий Бушухин

Бабушкин платочек с его красочными узорами и вышивкой стал символом русской культуры и традиций. Иностранцы так эти шарфики и называют — babushka! Правда, ударение почему-то ставят на у. Сегодня они завоевали популярность во всём мире как стильный аксессуар, который добавляет образу нотку экзотики и национального колорита. Странно это осознавать, ведь даже мы сами забыли о платках на голову. Зря, ведь такой аксессуар — настоящее произведение искусства, которое подчеркнёт индивидуальность и придаст уникальность любому образу.