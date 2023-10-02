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2 октября, 14:33

Для "перегибающих палку" коллекторов придумали новое наказание

Минюст предложил ввести штрафы за злоупотребления коллекторов

В России могут ввести наказание для "перегибающих палку" коллекторов. Нормой о нарушениях кредиторов при возврате просроченных долгов предложил пополнить Кодекс об административных правонарушениях Минюст. Речь идёт об административных штрафах в размере от 20 до 200 тысяч рублей — для должностных лиц и от 50 до 500 тысяч рублей — для юридических.

Кроме того, Министерство юстиции предлагает ввести ответственность для компаний, которые незаконно используют в названии словосочетание "профессиональная коллекторская организация". Этот шаг должен улучшить механизмы защиты прав населения от недобросовестных действий при возврате просроченных долгов, утверждают авторы инициативы.

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Напомним, что минувшим летом Госдума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах и уголовной ответственности для коллекторов за угрозы, шантаж и применение насилия в отношении должников. Согласно документу, Уголовный кодекс должна дополнить статья о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.

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ТАСС / Ura.ru / Вова Жабриков

Алексей Берковиц
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