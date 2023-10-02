Для "перегибающих палку" коллекторов придумали новое наказание

В России могут ввести наказание для "перегибающих палку" коллекторов. Нормой о нарушениях кредиторов при возврате просроченных долгов предложил пополнить Кодекс об административных правонарушениях Минюст. Речь идёт об административных штрафах в размере от 20 до 200 тысяч рублей — для должностных лиц и от 50 до 500 тысяч рублей — для юридических.

Кроме того, Министерство юстиции предлагает ввести ответственность для компаний, которые незаконно используют в названии словосочетание "профессиональная коллекторская организация". Этот шаг должен улучшить механизмы защиты прав населения от недобросовестных действий при возврате просроченных долгов, утверждают авторы инициативы.