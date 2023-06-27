Госдума приняла закон о тюремных сроках до 10 лет для коллекторов за угрозы

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах и уголовной ответственности для коллекторов за угрозы, шантаж и применение насилия в отношении должников. Согласно документу, Уголовный кодекс должна дополнить статья о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Так, за вышеназванные действия коллектору может грозить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или заработной платы либо иного дохода за период от одного до трёх лет, а также принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет. В последнем случае предусматривается запрет занимать определённые должности или заниматься некоторой деятельностью на срок до трёх лет.

Если деяния совершены группой лиц по предварительному сговору или с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья либо с уничтожением или повреждением имущества должника в крупном размере, виновным грозит лишение свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы либо иного дохода за период от двух до четырёх лет или без такового. Также предусмотрен запрет занимать определённые должности или заниматься некоторой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

В случае же совершения деяний организованной группой или с применением опасного для жизни и здоровья насилия, а также повреждения имущества в особо крупном размере наказание ещё суровее — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере от одного до пяти миллионов рублей или в размере зарплаты либо иного дохода за период от трёх до пяти лет. Кроме того, предусматривается лишение права занимать определённые должности или заниматься некоторой деятельностью на срок до трёх лет.

Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму 29 июня 2022 года группой депутатов во главе с председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым.