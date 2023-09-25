"Коллектор-рецидивист" заставил девочку голой извиняться перед наркодилерами из-за долга

"Коллектор", ранее судимый за кражу и побои, на камеру унизил девочку-подростка из-за долга и заставил извиняться на камеру перед наркоторговцами. О жуткой истории рассказывает SHOT.

Инцидент произошёл 23 сентября в Каменске-Уральском Свердловской области. 24-летний Андрей решил подработать коллектором за вознаграждение в десять тысяч рублей. В телеграм-канале ему дали задание: унизить 14-летнюю девочку, которая задолжала наркодилерам 100 тысяч, и снять всё на видео.

Мать подростка сама пустила в квартиру "коллектора". Тот закрылся с девочкой в комнате, придушил её, заставил раздеться догола и извиняться перед наркоторговцами. Всё это он снял на камеру и благополучно удалился.

Уже на следующий день Андрея задержали полицейские. Выяснилось, что к своим 24 годам он уже успел собрать судимости за кражу и побои. Сейчас на него завели дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего". "Коллектору на фрилансе" грозит до 15 лет колонии.