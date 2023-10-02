Регион

Уведомления отключены

2 октября, 14:43

Росфинмониторинг внёс Коломойского в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс украинского олигарха Игоря Коломойского в реестр террористов и экстремистов. С такой информацией можно ознакомиться на сайте ведомства. Полный тёзка бизнесмена с совпадающими датой и местом рождения числится в списке под первым номером.

Скриншот с сайта Росфинмониторинга

Скриншот с сайта Росфинмониторинга

Кроме Коломойского в этот список включены экс-глава МВД Арсен Аваков и основатель "Азова"* Андрей Билецкий. Согласно законодательству, банки замораживают средства включённых в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Напомним, что и на Украине у бизнесмена Коломойского в последнее время наметились крупные неприятности. В начале сентября ему предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Суд в Киеве отправил бизнесмена в СИЗО на два месяца.

* Признан экстремистской организацией. Запрещён на территории РФ.

Обложка ©

Getty Images / Maxym Marusenko

Марина Калегина
  • Новости
  • Росфинмониторинг
  • Игорь Коломойский
  • Украина
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров