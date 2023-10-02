Росфинмониторинг внёс Коломойского в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс украинского олигарха Игоря Коломойского в реестр террористов и экстремистов. С такой информацией можно ознакомиться на сайте ведомства. Полный тёзка бизнесмена с совпадающими датой и местом рождения числится в списке под первым номером.

Скриншот с сайта Росфинмониторинга

Кроме Коломойского в этот список включены экс-глава МВД Арсен Аваков и основатель "Азова"* Андрей Билецкий. Согласно законодательству, банки замораживают средства включённых в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Напомним, что и на Украине у бизнесмена Коломойского в последнее время наметились крупные неприятности. В начале сентября ему предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Суд в Киеве отправил бизнесмена в СИЗО на два месяца.