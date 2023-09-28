Теперь и Дамблдор: 19 актёров из "Гарри Поттера", которых уже нет с нами

Мы остались без Дамблдора! Сегодня, 28 сентября 2023 года, мир потрясла новость о смерти Майкла Гэмбона — ему было 82 года. Актёр наиболее известен зрителям по роли профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Гэмбон умер в больнице после приступа пневмонии. Впервые в образе он появился в третьей картине франшизы "Гарри Поттер и узник Азкабана", сменив Ричарда Харриса.

Умер Майкл Гэмбон, сыгравший в фильмах о Гарри Поттере Дамблдора. Фото © Getty Images / Steve Finn, © "Гарри Поттер и Орден Феникса", режиссер Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk.ru

Майкл Гэмбон далеко не единственный из актёров поттерианы, кого уже нет на этом свете. Мы расскажем о ещё 18 умерших звёздах саги про Гарри Поттера, оставивших след в этой сказочной истории.

2. Робби Колтрейн — Хагрид

Умершие актёры из "Гарри Поттера": Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида. Фото © Getty Images / Ian Gavan, © "Гарри Поттер и философский камень", режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk.ru

Роль Хагрида — преподавателя ухода за магическими существами, хранителя ключей и лесника в Хогвартсе — визитная карточка шотландского актёра Робби Колтрейна. Также он известен ролью сестры Инвиолаты в фильме "Монашки в бегах". Последний раз мы увидели этого замечательного актёра в документальном фильме "Возвращение в Хогвартс", посвящённом 20-летию с момента выхода первого фильма о Гарри Поттере. С 1999 по 2003 годы Робби Колтрейн был женат на Роне Геммелл. Есть двое детей — Спенсер и Элис. Актёра не стало 14 октября 2022 года вследствие полиорганной недостаточности. Ему было 72 года.

3. Ричард Харрис — Альбус Дамблдор

Умершие актёры из "Гарри Поттера": Ричард Харрис, первый сыгравший Дамблдора. Фото © Getty Images / Ron Galella, © "Гарри Поттер и философский камень", режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk.ru

Вселенную "Гарри Поттера" невозможно представить без Альбуса Дамблдора. Кто же тогда управлял бы Хогвартсом? Талантливый актёр Ричард Харрис не хотел участвовать в съёмках, но "угрозы" 10-летней внучки сработали — она пообещала устроить деду бойкот, если тот откажется от роли Дамблдора. Благодаря юной девочке в фильме появился великий и почти всемогущий волшебник, который направлял мальчика со шрамом на лбу на протяжении всего его обучения в школе чародейства и помогал победить Волан-де-Морта. Однако прожить в этом образе он успел всего несколько фильмов. У актёра обнаружили злокачественное заболевание лимфатической системы, которое и оборвало его жизнь в 72 года.

4. Алан Рикман — Северус Снегг

Умершие актёры из "Гарри Поттера": Алан Рикман, сыгравший Северуса Снегга. Фото © Getty Images / Andrew Stenning / Mirrorpix, © "Гарри Поттер и Принц-полукровка", режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk.ru

Алан Рикман сыграл профессора Северуса Снегга (в другом переводе — Снейпа). На кастинге его кандидатуру лично одобрила создательница вселенной "Гарри Поттера" — писательница Джоан Роулинг. Летом 2015 года у Алана Рикмана был выявлен рак поджелудочной железы. Актёр скончался 14 января 2016 года. С 1977 года Алан Рикман находился в отношениях с Римой Хортон. Поженились они только спустя 47 лет. Детей у пары не было.

5. Джон Хёрт — мистер Олливандер

Умершие актёры из "Гарри Поттера": Джон Хёрт, сыгравший мистера Олливандера. Фото © Getty Images / TPLP, © "Гарри Поттер и философский камень", режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk.ru

Джон Хёрт сыграл в поттериане мистера Олливандера, чей магазин волшебных палочек находится в Косом Переулке. Именно Олливандер подобрал волшебную палочку Гарри Поттеру, будущему Волан-де-Морту — Тому Реддлу и другим волшебникам. Персонаж мистера Олливандера появляется в первом и двух последних фильмах саги. В 2015 году актёр сообщил, что у него обнаружен рак поджелудочной железы. Джон Хёрт умер 25 января 2017 года. Он был четырежды женат, в третьем браке — с актрисой Джоан Далтон. У Хёрта родились двое сыновей.

6. Ричард Гриффитс — Вернон Дурсль

Умершие актёры из "Гарри Поттера": Ричард Гриффитс, сыгравший Вернона Дурсля. Фото © Getty Images / Larry Ellis Collection, © "Гарри Поттер и философский камень", режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk.ru

Британский актёр Ричард Гриффитс в 2013 году перенёс неудачную операцию на сердце, после чего скончался. Ему было 65 лет. Его самый узнаваемый и самый известный герой — Вернон Дурсль — муж родной тётки Гарри Поттера с материнской стороны.

7. Хелен Маккрори — Нарцисса Малфой

Умершие актёры из "Гарри Поттера": Хелен Маккрори, сыгравшая Нарциссу Малфой. Фото © Getty Images / Chris Jackson, © "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть II", режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk.ru

Несравненная Хелен Маккрори покорила сердца не только поттерманов, но и поклонников сериала "Острые козырьки". Её актёрский талант достоин самых громких аплодисментов. Жена Люциуса Малфоя — Нарцисса — в первую очередь была матерью, поэтому перед Битвой за Хогвартс она предала Волан-де-Морта, солгав ему о смерти Гарри Поттера. Таким образом она спасла своего сына Драко. В 52 года актриса умерла — замечательную актрису забрал рак молочной железы.

8. Верн Тройер — Крюкохват

Умершие актёры из "Гарри Поттера": Верн Тройер, сыгравший Крюкохвата. Фото © Getty Images / Matt Carr, © "Гарри Поттер и философский камень", режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk.ru

Фильмография маленького человека Верна Тройера не слишком длинная, зато в ней много культовых проектов: "Люди в чёрном", "Остин Пауэрс", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" и, конечно, "Гарри Поттер и философский камень", где он играл гоблина Крюкохвата, сотрудника банка Гринготтс. 49-летнего актёра не стало в апреле 2018 года. Официальная причина смерти — самоубийство путём алкогольной детоксикации.

9. Роберт Харди — Корнелиус Фадж

Умершие актёры из "Гарри Поттера": Роберт Харди, сыгравший Корнелиуса Фаджа. Фото © Getty Images / Dave Hogan, © "Гарри Поттер и Тайная комната", режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk.ru

Легендарный Роберт Харди также стал одной из самых ярких звёзд вселенной "Гарри Поттера", исполнив роль министра магии Корнелиуса Фаджа. Он был одним из самых взрослых и титулованных актёров на площадке. Когда-то его лично награждала сама Елизавета II. Кстати, вы знали, что он снялся в картине Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник"? Роберт Харди скончался в 2017 году в доме престарелых, совсем немного не дожив до своего 92-летия.

10. Дэвид Райалл — Элфиас Дож

Умершие актёры из "Гарри Поттера": Дэвид Райалл, сыгравший Элфиаса Дожа. Фото © Getty Images / PA Images, © "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть II", режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk.ru

Дэвид сыграл немало ролей, но одной из самых запоминающихся его работ стала роль волшебника Элфиаса Дожа в первой части фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти". Он предстал перед зрителями в образе друга и соратника Альбуса Дамблдора. Дэвид Райалл ушёл из жизни в рождественский вечер 2014 года. Ему было 78 лет.

11. Роджер Ллойд Пэк — Барти Крауч – старший

Умершие актёры из "Гарри Поттера": Роджер Ллойд Пэк, сыгравший Барти Крауча – старшего. Фото © Getty Images / Martin Doyle / FilmMagic, © "Гарри Поттер и Кубок огня", режиссёр Майк Ньюэлл, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk.ru

Роджер Ллойд появился в "Кубке огня" в роли Барти Крауча — главы Департамента международного магического сотрудничества. Его сын, которого сыграл Дэвид Теннант, был Пожирателем смерти, притворявшимся профессором Грюмом. Актёра также принимал участие в сериале "Доктор Кто", где они с Теннантом снова играли вместе. В 2014 году в возрасте 69 лет Роджер скончался от рака поджелудочной железы.

12. Элизабет Сприггс — Полная Дама

Умершие актёры из "Гарри Поттера": Элизабет Сприггс, сыгравшая Полную даму. Фото © Getty Images / William Conran - PA Images, © "Гарри Поттер и философский камень", режиссер Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk.ru

Британская актриса Элизабет Сприггс сыграла в фильме "Гарри Поттер и философский камень" небольшую, но яркую роль Полной Дамы — "живого портрета", закрывающего вход в гостиную Гриффиндора и служащего его стражем. В фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана" Полной Дамой уже была актриса Дон Френч. Элизабет Сприггс скончалась 2 июля 2008 года из-за острой сердечной недостаточности. У неё остались муж и дочь от первого брака.

13. Роберт Нокс — Маркус Белби

Умершие актёры из Гарри Поттера: Роберт Нокс, сыгравший Маркуса Белби. Фото © "Гарри Поттер и Принц-полукровка", режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk.ru

История Роберта Нокса самая трагичная из всех. Он ушёл из жизни совсем молодым — в 18 лет. Актёр поттерианы успел сняться в фильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка" в роли Маркуса Белби, студента Когтеврана, и даже подписать контракт на съёмки в "Дарах смерти". Однако 24 мая 2008 года Нокс получил смертельное ножевое ранение во время драки в баре — молодой человек заступился за своего брата. В память о нём в Лондоне ежегодно проводится кинофестиваль его имени.

14. Дэйв Леджено — Фенрир Сивый

Умершие актёры из "Гарри Поттера": Дэйв Леджено, сыгравший Фенрира Сивого. Фото © Wikipedia / 2002Alice, © "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть II", режиссер Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk.ru

Боксёр и боец смешанных единоборств Дэйв Леджено начал актёрскую карьеру в 2000 году. В 2009 году он сыграл оборотня Фенрира Сивого в фильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка". Также данный персонаж появился в обеих частях "Даров смерти". 11 июля 2014 года туристы-спортсмены обнаружили тело Дэйва Леджено в Долине смерти, межгорной впадине в районе пустыни Мохаве и Большого Бассейна в Калифорнии. Здесь всегда очень жарко, зафиксированный температурный рекорд +56,7 градуса. Предположительно, Дэйв Леджено умер из-за проблем, связанных с жарой. У актёра осталась дочь.

15. Теренс Бэйлер — Кровавый барон

Умершие актёры из Гарри Поттера: Теренс Бэйлер, сыгравший Кровавого барона. Фото © Wikipedia, © "Гарри Поттер и философский камень", режиссер Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk.ru

Новозеландский актёр Теренс Бэйлер начал свою актёрскую карьеру в 1952 году. Самой заметной его ролью стал Кровавый барон, факультетское привидение Слизерина в "Философском камне". Умер Теренс 2 августа 2016 года. От брака с актрисой Бриджет Армстронг у Бэйлера остались дочь Люси (пошла по стопам родителей) и сын Майкл.

16. Джимми Гарднер — водитель волшебного автобуса

Умершие актёры из "Гарри Поттера": Джимми Гарднер, сыгравший водителя волшебного автобуса. Фото © "Гарри Поттер и узник Азкабана", режиссер Альфонсо Куарон, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk.ru

Джимми Гарднер, работая водителем у английского драматурга, наверное, и подумать не мог, что станет актёром, а его самой известной работой в кино будет эпизодическая роль водителя волшебного автобуса по имени Эрни в "Узнике Азкабана". Он умер от пневмонии 3 мая 2010 года.

17. Марджери Мейсон — продавщица сладостей в поезде

Умершие актёры из Гарри Поттера: Марджери Мейсон, сыгравшая продавщицу сладостей в поезде. Фото © Getty Images / Philip Townsend / Daily Express / Hulton Archive, © "Гарри Поттер и Кубок огня", режиссёр Майк Ньюэлл, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk.ru

Английская актриса Марджери Мейсон снималась в кино около 50 лет. Последней её работой стала роль милой продавщицы сладостей в поезде в фильме "Гарри Поттер и Кубок огня". Актрисы не стало 26 января 2014 года. Она дожила до 100 лет!

18. Эрик Сайкс — Фрэнк Брайс

Умершие актёры из Гарри Поттера: Эрик Сайкс, сыгравший Фрэнка Брайса. Фото © Getty Images / Martin Black / TV Times / Future Publishing, © "Гарри Поттер и Кубок огня", режиссер Майк Ньюэлл, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk.ru

Эрик Сайкс потрясающе исполнил роль садовника, который становится жертвой Тёмного Лорда в начале "Гарри Поттера и Кубка огня". Старый магл присматривал за домом Реддлов в Литтл-Хэнглтоне. Он умер в 2012 году в возрасте 89 лет в окружении своих близких.

19. Дерек Дэдмен — бармен Том

Умершие актёры из Гарри Поттера: Дерек Дэдмен, сыгравший бармена Тома. Фото © "Гарри Поттер и философский камень", режиссер Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk.ru