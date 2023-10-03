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3 октября, 05:00

10 таких приставучих питомцев, которые достанут даже самых главных любителей животных

Представляем вам 10 самых приставучих питомцев, которые непременно вызовут у вас… смешанные чувства. Готовы ли вы к этому вызову?

"Наша кошка стала супернавязчивой, когда мы начали оба работать из дома. Пришлось импровизировать..." bubobaby.

Фото © Reddit / bubobaby

Фото © Reddit / bubobaby

"Мой напарник сегодня слишком приставучий", — lamig36.

Фото © Reddit / lamig36

Фото © Reddit / lamig36

"Она такая любвеобильная, что я купил специальную сумку на пояс, чтобы киса могла наблюдать за мной, не мешаясь", — Jolly-Goal8128.

Фото © Reddit / Jolly-Goal8128

Фото © Reddit / Jolly-Goal8128

"Малыш ластится. Как же я его люблю!" Aystr4l.

Фото © Reddit / Aystr4l

Фото © Reddit / Aystr4l

"Старичок требует всё больше внимания к себе", — boats1.

Фото © Reddit / boats1

Фото © Reddit / boats1

"Невероятно приставучий немецкий дог", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Я просто лежал в постели и листал Reddit, когда мисс Пиклз внезапно оказалась подо мной, чтобы обнять. Она такая липучка!" jlawcordova.

Фото © Reddit / jlawcordova

Фото © Reddit / jlawcordova

"Собака моей подруги была очень прилипчивой с самого детства. Пёс повсюду ходит за нею и лает, не успокоится, пока та не возьмёт его за лапу", — swayzecrazy69.

Фото © Reddit / swayzecrazy69

Фото © Reddit / swayzecrazy69

"Я хотела собаку. А муж настоял на кошке, потому что собаки "такие прилипалы". В итоге у нас живёт пушистик, который не отходит от меня и обожает, когда я держу его за лапку во время сна", — sileesaurus.

Фото © Reddit / sileesaurus

Фото © Reddit / sileesaurus

"Шесть лет ждал, чтобы завести собаку, и этот день наконец настал. Ожидания оправдались", — xdharro.

Фото © Reddit / xdharro

Фото © Reddit / xdharro

10 фото из самых необычных ресторанов, в которые точно захочется заглянуть хотя бы поглазеть

10 фото из самых необычных ресторанов, в которые точно захочется заглянуть хотя бы поглазеть

Обложка ©

Reddit / bubobaby, xdharro

Сергей Трофимов
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