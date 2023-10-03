10 таких приставучих питомцев, которые достанут даже самых главных любителей животных
Представляем вам 10 самых приставучих питомцев, которые непременно вызовут у вас… смешанные чувства. Готовы ли вы к этому вызову?
"Наша кошка стала супернавязчивой, когда мы начали оба работать из дома. Пришлось импровизировать..." — bubobaby.
Фото © Reddit / bubobaby
"Мой напарник сегодня слишком приставучий", — lamig36.
Фото © Reddit / lamig36
"Она такая любвеобильная, что я купил специальную сумку на пояс, чтобы киса могла наблюдать за мной, не мешаясь", — Jolly-Goal8128.
Фото © Reddit / Jolly-Goal8128
"Малыш ластится. Как же я его люблю!" — Aystr4l.
Фото © Reddit / Aystr4l
"Старичок требует всё больше внимания к себе", — boats1.
Фото © Reddit / boats1
"Невероятно приставучий немецкий дог", — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Я просто лежал в постели и листал Reddit, когда мисс Пиклз внезапно оказалась подо мной, чтобы обнять. Она такая липучка!" — jlawcordova.
Фото © Reddit / jlawcordova
"Собака моей подруги была очень прилипчивой с самого детства. Пёс повсюду ходит за нею и лает, не успокоится, пока та не возьмёт его за лапу", — swayzecrazy69.
Фото © Reddit / swayzecrazy69
"Я хотела собаку. А муж настоял на кошке, потому что собаки "такие прилипалы". В итоге у нас живёт пушистик, который не отходит от меня и обожает, когда я держу его за лапку во время сна", — sileesaurus.
Фото © Reddit / sileesaurus
"Шесть лет ждал, чтобы завести собаку, и этот день наконец настал. Ожидания оправдались", — xdharro.
Фото © Reddit / xdharro