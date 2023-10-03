Переобулись: Европейские компании от безысходности возвращают свою продукцию в РФ

Ушедшие из России после начала СВО обувные бренды Европы постепенно возвращают свою продукцию на полки российских магазинов. Возобновлять бизнес в стране уже решились немецкие, испанские и итальянские компании из среднего и премиального ценовых сегментов, рассказали "Известия" со ссылкой на данные Национального обувного союза.

По информации НОБС, из почти ста покинувших отечественный рынок зарубежных производителей обуви около 15 компаний уже вернулись назад. В августе 2023 года они представили свой ассортимент российским байерам, которые реализуют продукцию через маркетплейсы. Сейчас там доступны новинки из последних коллекций испанской Picolinos, итальянской Axa Shoes и немецкой Ara Group, а также многих других брендов.

В "Рос-обуви" же уверены, что действия зарубежных компаний продиктованы невозможностью компенсировать уход с рынка РФ. Иностранные бизнесмены попросту не хотят терять прибыль, пояснил изданию представитель фирмы.

"Иностранным производителям сложно компенсировать долю рынка, которую они теряют, уходя из РФ. В других странах рынки структурированы, значимо изменить ситуацию и подвинуть конкурентов, судя по всему, достаточно сложно, видимо, по этой причине европейские бренды начали возвращаться в РФ. Если бы это не было им выгодно, мы бы не увидели их на полках в РФ", — рассказали в "Рос-обуви".