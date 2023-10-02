Actimel будет продаваться в России под новым названием

Компания Health & Nutrition (H&N) — бывший российский Danone — будет выпускать кисломолочный продукт Actimel в новом виде. Технология производства и рецептура останутся неизменными, однако название и дизайн упаковки ждёт ребрендинг, уточнил производитель.

"Пробиотический кисломолочный продукт Actimel локализуется в России и будет выпускаться под новым именем Actimuno. Изменения коснутся названия бренда и дизайна упаковки", — говорится в пресс-релизе компании.

При этом выпущенная после ребрендинга продукция будет соответствовать всем прежним стандартам качества и безопасности. Любителей кисломолочных продуктов заверили в компании, что изменения не повлияют на вкусовые характеристики и производственные мощности: в составе продуктов Actimuno будет использоваться тот же пробиотический штамм лактобактерий L.Casei Actimunis (L. casei CNCM I-1518).