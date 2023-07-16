Россия взяла под управление доли иностранцев в "Балтике" и "дочке" Danone

Президент РФ Владимир Путин 16 июля подписал документ, который переводит доли "Данона" и "Балтики", принадлежащие зарубежным компаниям, под временное управление России. Указ главы государства размещён на официальном портале правовой информации.





Согласно документу от 16 июля, Росимуществу передаются доли в ООО "Пивоваренная компания "Балтика" и акции АО "Данон Россия". Речь идёт об активах датского концерна Carlsberg, ООО "Хоппи Юнион" и Produits Laitiers Frais Est Europe.