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16 июля, 14:05

Россия взяла под управление доли иностранцев в "Балтике" и "дочке" Danone

Путин подписал указ о передаче "Данона" и "Балтики" под временное управление РФ

Президент РФ Владимир Путин 16 июля подписал документ, который переводит доли "Данона" и "Балтики", принадлежащие зарубежным компаниям, под временное управление России. Указ главы государства размещён на официальном портале правовой информации.

  • Указ президента РФ о передаче доли "Данона" иностранных компаний под временное управление РФ. Фото © Официальный портал правовой информации
    Указ президента РФ о передаче доли "Данона" иностранных компаний под временное управление РФ. Фото © Официальный портал правовой информации
  • Указ президента РФ о передаче доли "Балтики" иностранных компаний под временное управление РФ. Фото © Официальный портал правовой информации
    Указ президента РФ о передаче доли "Балтики" иностранных компаний под временное управление РФ. Фото © Официальный портал правовой информации

Указ президента РФ о передаче доли "Данона" иностранных компаний под временное управление РФ. Фото © Официальный портал правовой информации

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Согласно документу от 16 июля, Росимуществу передаются доли в ООО "Пивоваренная компания "Балтика" и акции АО "Данон Россия". Речь идёт об активах датского концерна Carlsberg, ООО "Хоппи Юнион" и Produits Laitiers Frais Est Europe.

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Напомним, 7 июля Владимир Путин подписал указ, закрепляющий правовое положение россиян, имеющих украинское гражданство, а также утверждающий порядок взаимодействия госорганов по этому вопросу. Он также опубликован на официальном портале правовой информации.

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Carlsberg Group

Юрий Лысенко
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