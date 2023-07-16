Путин пошутил по поводу зависимости европейских политиков от США

Президент России Владимир Путин с иронией отреагировал на действия европейских политиков, полностью зависимых от указаний США. Глава государства отметил, что они сделают всё, что им скажут за океаном.

"Иногда мне кажется, что, чего им [европейским политикам] не скажут из-за океана, они всё делают. Если им завтра скажут: мы решили всех вас повесить, то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: можно ли это сделать на верёвках национального производства", — указал российский лидер в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", отрывок которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.