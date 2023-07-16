Путин пошутил по поводу зависимости европейских политиков от США
Путин: Европейские политики сделают всё, что им скажут США
Президент России Владимир Путин с иронией отреагировал на действия европейских политиков, полностью зависимых от указаний США. Глава государства отметил, что они сделают всё, что им скажут за океаном.
Президент России Владимир Путин пошутил по поводу зависимости европейских политиков от США. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Иногда мне кажется, что, чего им [европейским политикам] не скажут из-за океана, они всё делают. Если им завтра скажут: мы решили всех вас повесить, то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: можно ли это сделать на верёвках национального производства", — указал российский лидер в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", отрывок которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Однако и здесь западные представители потерпят фиаско, отметил Путин. Вряд ли американцы откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности, добавил президент.
Ранее Путин рассказал, почему американские власти поставили Украине кассетные боеприпасы. По его словам, Вашингтон принял такое решение "не от хорошей жизни".
Kremlin.ru