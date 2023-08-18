Российское подразделение Danone в сентябре будет переименовано в "Эйч энд Эн"

Российская компания Danone сменит название на "Эйч энд Эн" в сентябре, оставив прежние реквизиты. Об этом говорится в письме организации к контрагентам, которое есть в распоряжении РИА "Новости".

"Настоящим сообщаем вам о предстоящем в период с 18 по 24 сентября 2023 года изменении наименования юридического лица Группы компаний Danone в России, а именно AO "Данон Россия"... Новое наименование — Акционерное общество "Эйч энд Эн", — указано в тексте.