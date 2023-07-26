Danone списала около €200 млн после потери контроля над подразделением в РФ

"С учётом применения необходимых стандартов Danone деконсолидирует операции бизнеса молочных продуктов и растительных напитков (EDF) в России в июле 2023 года, принимая убытки в размере около €200 млн", — говорится в отчёте компании за первое полугодие 2023 года.