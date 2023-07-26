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26 июля, 09:54

Danone списала около €200 млн после потери контроля над подразделением в РФ

Французский производитель молочных продуктов Danone принял решение списать около 200 млн евро после потери контроля над российским подразделением компании.

"С учётом применения необходимых стандартов Danone деконсолидирует операции бизнеса молочных продуктов и растительных напитков (EDF) в России в июле 2023 года, принимая убытки в размере около €200 млн", говорится в отчёте компании за первое полугодие 2023 года.

В Danone также заметили, что, несмотря на потерю контроля, компания остаётся "полноправным владельцем бизнеса в России".

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Напомним, в октябре 2022 года французская компания Danone приняла решение о запуске процесса передачи фактического контроля над бизнесом в России. А 16 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал документ, который переводит доли "Данона" и "Балтики", принадлежащие зарубежным компаниям, под временное управление России.

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ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV

Александра Вишнякова
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