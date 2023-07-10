Danone переименует йогурты "Активиа" для России

Danone локализует свой бренд "Активиа" для российского рынка, дав ему новое название "Актибио" и дизайн, сообщили в пресс-службе компании. Подчёркивается, что на этом изменения закончатся: продукт будет производиться по прежним стандартам качества, безопасности, технологии, рецептуре, с тем же вкусом и на тех же производственных мощностях.