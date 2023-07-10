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10 июля, 12:45

Danone переименует йогурты "Активиа" для России

Компания Danone сообщила о переименовании бренда "Активиа" для РФ в "Актибио"

Danone локализует свой бренд "Активиа" для российского рынка, дав ему новое название "Актибио" и дизайн, сообщили в пресс-службе компании. Подчёркивается, что на этом изменения закончатся: продукт будет производиться по прежним стандартам качества, безопасности, технологии, рецептуре, с тем же вкусом и на тех же производственных мощностях.

"Локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории, что окажет существенное влияние на развитие всей категории современных молочных продуктов в России", добавили в компании.

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Ранее сообщалось, что Danone планировал изменить название "Активии" на "Давай полегче". А "Актимель" планировалось переименовать во "Вкусно. Полезно. По рукам", писали СМИ. Напомним, в начале апреля стало известно, что французский производитель молочной продукции решил свернуть работу своих глобальных брендов в России. Речь идёт о таких торговых наименованиях, как Actimel, Activia, Alpro и непосредственно Danone.

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ТАСС / РБК / None

Матвей Константинов
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