Danone переименует йогурты "Активиа" для России
Компания Danone сообщила о переименовании бренда "Активиа" для РФ в "Актибио"
Danone локализует свой бренд "Активиа" для российского рынка, дав ему новое название "Актибио" и дизайн, сообщили в пресс-службе компании. Подчёркивается, что на этом изменения закончатся: продукт будет производиться по прежним стандартам качества, безопасности, технологии, рецептуре, с тем же вкусом и на тех же производственных мощностях.
"Локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории, что окажет существенное влияние на развитие всей категории современных молочных продуктов в России", — добавили в компании.
Ранее сообщалось, что Danone планировал изменить название "Активии" на "Давай полегче". А "Актимель" планировалось переименовать во "Вкусно. Полезно. По рукам", писали СМИ. Напомним, в начале апреля стало известно, что французский производитель молочной продукции решил свернуть работу своих глобальных брендов в России. Речь идёт о таких торговых наименованиях, как Actimel, Activia, Alpro и непосредственно Danone.
ТАСС / РБК / None