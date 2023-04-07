Французский молочный гигант Danone лишит россиян части своей продукции

Французский производитель молочной продукции Danone решил свернуть работу своих глобальных брендов в России, сообщают "Известия". Речь идёт о таких торговых наименованиях, как Actimel, Activia, Alpro и непосредственно Danone.

В компании пока не определились с дальнейшей стратегией своего бизнеса в России, как и с судьбой российских активов. По одной из версий, ставку могут сделать на локальный бренд "Простоквашино" и в линейку к традиционной сметане, молоку, творогу и кефиру добавить йогурты, творожные десерты и другую продукцию.

Опрошенные нашими коллегами эксперты предполагают, что французский молочный гигант может передать свои активы российского менеджменту, сохранив при этом опцион на обратный выкуп.