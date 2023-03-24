Кофе Jacobs в России может сменить название

Нидерландский концерн JDE Peet’s, производящий кофе Jacobs, может переименовать бренд специально для российского рынка. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, сейчас идёт обсуждение данного вопроса.

Несмотря на то что окончательное решение по данному вопросу ещё не принято, уже известны альтернативные варианты для названия популярного кофе. Так, по данным источников, кофе данного производителя может продаваться под марками Monarch или Milicano.

Известно, что после февраля 2022 года JDE Peet’s изолировалась от российского предприятия и поощряла его самостоятельное развитие. Собеседник издания считает, что благодаря отказу от международного бренда местный бизнес может получить больше возможностей для продвижения кофейной продукции. При этом в концерне подчеркнули, что будут продолжать обеспечивать клиентов и потребителей в России через локальное представительство.