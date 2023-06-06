Бывший завод IKEA в Новгородской области возобновил работу под "дружелюбным" именем

Бывший завод IKEA в Новгородской области возобновил работу после более чем годового простоя. Об этом сообщают во вторник "Новгородские ведомости". Цеха и оборудование остались те же, но на предприятии произошёл ребрендинг — теперь компания выходит на рынок под именем "Экстраверт". Выбор нового названия журналистам объяснили так: с одной стороны, этот термин в психологии означает открытость, а с другой — объединяет две английские морфемы: "экстра" означает продукцию высшего качества, а "верт" переводится как "зелёный" и подтверждает преемственность концепции экологичного производства.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который принял участие в перезапуске производства, напомнил, что шведская компания IKEA придерживалась высоких стандартов и в экономическом развитии, и в региональной промышленности, и в отношении к работникам, и в отношении к окружающей среде. Её преемнику "Экстраверту" предстоит сохранить и преумножить такое наследство.