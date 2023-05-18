В Россию может прийти ещё один аналог IKEA — на этот раз арабский
Арабская сеть Home Box может открыться в России
Арабская сеть Home Box, где представлены аналоги товаров IKEA, может открыть свой первый магазин в РФ. Об этом рассказал вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан.
"В настоящее время компания ведёт активные переговоры с инвесторами и торговыми центрами России, которые уже выразили заинтересованность в открытии Home Box. Первый магазин может открыться в Москве до конца этого года", — цитирует Шабана РИА "Недвижимость".
Он уточнил, что в ближайшие пять лет в российских городах-миллионниках может появиться до 20 магазинов Home Box. Поставлять товары в первое время планируется с фабрик Китая и стран Азии, в дальнейшем возможно строительство заводов на территории РФ. Шабан обещает, что цены будут демократичными — примерно как в шведской IKEA.
Сеть Home Box основана в ОАЭ в 2013 году, она включает 42 магазина в семи странах.
Напомним, магазины шведской сети IKEA приостановили работу в России весной прошлого года, а в конце марта этого года компания продала свою последнюю мебельную фабрику в стране. При этом знаменитые "акулы из IKEA" в Россию уже вернулись — их можно купить в белорусском аналоге ИКЕА. Магазины Swed House открылись в Москве в середине апреля. Производство налажено в Белоруссии, Казахстане и Китае.
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