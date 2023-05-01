У одного из стульев IKEA обнаружили неприятное свойство

Стул "Маркус", который продаёт IKEA, может постоянно отключать монитор компьютера. Такое явление может быть связано с материалом, из которого он изготовлен. Об этом соцсети Mastodon рассказал IT-специалист Феликс Хэкер.

"Не забывайте проверить, совместим ли ваш стул IKEA с вашим монитором. В течение нескольких недель время от времени экран становился чёрным на несколько секунд. Я менял все кабели, подключал экран в другую розетку, но ничего не помогало", — поделился он.

Айтишник заметил, что экран гаснет при сдвиге стула от или к столу. Изначально он стал смотреть, не задеваются ли провода, но нет. Проблема появлялась лишь в моменты, когда мужчина садился или вставал. И тогда он решил проверить другой стул. Его подозрения подтвердились — проблема только с "Маркусом". Поискав в Сети, сталкивался ли кто-то с похожей ситуацией, Хэкер наткнулся на сообщения на форуме, в которых объяснялась причина этого удивительного явления.

"Оказывается, тканевый чехол сиденья и газовая подвеска создают такой сильный электростатический разряд, что у меня ненадолго отключается экран. Решение? Пока не знаю, но кажется, что изоляция стула медной фольгой и подключение монитора к розетке с заземлением может помочь", — рассказал айтишник.