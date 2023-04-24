Эксперт рассказал, как вычислить посторонние подключения к Wi-Fi -роутеру

Падение скорости Интернета может говорить о том, что к домашнему роутеру подключились посторонние устройства. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло.

"Чем больше девайсов онлайн, тем ниже скорость Интернета на каждом из них. А если устройство расположено далеко, за препятствиями — бетонными стенами, железными дверями — то роутер пытается "дотянуться" до него и обеспечить надёжным соединением, при этом покрытие внутри вашей квартиры может уменьшаться", — объяснил он.

Узнать о нежелательных подключениях можно, перейдя в браузере на IP-адрес устройства. Они перечислены в разделе "Wi-Fi-клиенты". Чтобы заблокировать нежелательный доступ к вашему Интернету, нужно установить на роутер более сложный пароль.