TikTok уличили в когнитивной войне против России

Китайская социальная сеть TikTok примкнула к западной пропаганде против России, пишет South China Morning Post со ссылкой на исследование экспертов Армейского инженерного университета НОАК в Нанкине. В нём они констатировали, что сервис, штаб-квартиры которой находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре, "предложил себя в качестве платформы для ведения когнитивной войны против РФ".

"Это первый случай, когда гражданские высокотехнологичные компании ведут когнитивную войну во время крупномасштабного конфликта. Управляемая СМИ когнитивная война, основанная на мобильном интернете, оказала серьёзное влияние на этот конфликт", — цитирует издание исследование.

Авторы работы указали на урок, преподанный спецоперацией Китаю. По их мнению, с одной стороны, Пекин понял важность поддержки своих частных высокотехнологических компаний в условиях геополитических вызовов, а с другой — их интересы стали всё явнее расходиться с государственными.

В связи с этим предлагается ввести за ними более строгий надзор — меры по предотвращению рисков, которые такие компании могут принести в политику, экономику, культуру, сети и безопасность.