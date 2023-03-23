Ещё одна европейская страна запретила депутатам пользоваться TikTok

Членам обеих палат Парламента Чехии, а также их помощникам запретили использовать на электронных устройствах приложение TikTok. Это произошло по рекомендации Национального управления по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ), которое считает китайскую соцсеть угрозой безопасности, сообщает Чешское радио.

Так, IT-департаменты парламента должны сделать так, чтобы приложение нельзя было установить и использовать на служебных устройствах. При этом на личных смартфонах использовать TikTok не запрещается, но парламентариям и их помощникам рекомендовали не делать этого.