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22 марта, 21:44

Ещё одна европейская страна запретила депутатам пользоваться TikTok

Членам обеих палат Парламента Чехии запретили использовать приложение TikTok

Членам обеих палат Парламента Чехии, а также их помощникам запретили использовать на электронных устройствах приложение TikTok. Это произошло по рекомендации Национального управления по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ), которое считает китайскую соцсеть угрозой безопасности, сообщает Чешское радио.

Так, IT-департаменты парламента должны сделать так, чтобы приложение нельзя было установить и использовать на служебных устройствах. При этом на личных смартфонах использовать TikTok не запрещается, но парламентариям и их помощникам рекомендовали не делать этого.

Парламентариев ещё одной страны заставляют избавиться от TikTok

Парламентариев ещё одной страны заставляют избавиться от TikTok

Как сообщалось ранее, в Конгрессе США ввели частичный запрет на TikTok. Санкция касается членов и сотрудников Палаты представителей, а также использования программы на рабочих устройствах. Кроме того, власти Бельгии временно запретили высшим чиновникам использовать TikTok на служебных телефонах и других электронных устройствах. Ограничение распространяется на все гаджеты, которые были куплены на бюджетные средства.

Членов Еврокомиссии попросили удалить TikTok из соображений безопасности

Членов Еврокомиссии попросили удалить TikTok из соображений безопасности

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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