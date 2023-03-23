Ещё одна европейская страна запретила депутатам пользоваться TikTok
Членам обеих палат Парламента Чехии запретили использовать приложение TikTok
Членам обеих палат Парламента Чехии, а также их помощникам запретили использовать на электронных устройствах приложение TikTok. Это произошло по рекомендации Национального управления по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ), которое считает китайскую соцсеть угрозой безопасности, сообщает Чешское радио.
Так, IT-департаменты парламента должны сделать так, чтобы приложение нельзя было установить и использовать на служебных устройствах. При этом на личных смартфонах использовать TikTok не запрещается, но парламентариям и их помощникам рекомендовали не делать этого.
Как сообщалось ранее, в Конгрессе США ввели частичный запрет на TikTok. Санкция касается членов и сотрудников Палаты представителей, а также использования программы на рабочих устройствах. Кроме того, власти Бельгии временно запретили высшим чиновникам использовать TikTok на служебных телефонах и других электронных устройствах. Ограничение распространяется на все гаджеты, которые были куплены на бюджетные средства.
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