Парламентариев ещё одной страны заставляют избавиться от TikTok

Депутатов Парламента Шотландии и его сотрудников призвали удалить приложение китайской соцсети TikTok с любых электронных устройств, которыми они пользуются для доступа к парламентской компьютерной системе. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По словам главы информационной службы парламента Алана Боллхерри, всем, кто работает в здании, включая сотрудников компаний-подрядчиков, было "настоятельно рекомендовано" удалить приложение. Это касается как служебных, так и личных гаджетов. Такие меры приняты после консультаций с британским Национальным центром кибербезопасности.

"Мы распространяем соответствующие рекомендации в качестве меры предосторожности, основываясь на наиболее подробной информации, которая доступна на текущий момент, и учитывая существующие опасения по поводу того, что TikTok может собирать данные с устройств. Мы считаем этот шаг необходимым и соразмерным [потенциальной угрозе] с учётом нашего текущего понимания ситуации", — поведал Боллхерри.