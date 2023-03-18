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Регион
Опубликовано 18 марта 2023, 00:59

Парламентариев ещё одной страны заставляют избавиться от TikTok

Шотландским парламентариям рекомендовали удалить TikTok со своих устройств

Депутатов Парламента Шотландии и его сотрудников призвали удалить приложение китайской соцсети TikTok с любых электронных устройств, которыми они пользуются для доступа к парламентской компьютерной системе. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По словам главы информационной службы парламента Алана Боллхерри, всем, кто работает в здании, включая сотрудников компаний-подрядчиков, было "настоятельно рекомендовано" удалить приложение. Это касается как служебных, так и личных гаджетов. Такие меры приняты после консультаций с британским Национальным центром кибербезопасности.

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"Мы распространяем соответствующие рекомендации в качестве меры предосторожности, основываясь на наиболее подробной информации, которая доступна на текущий момент, и учитывая существующие опасения по поводу того, что TikTok может собирать данные с устройств. Мы считаем этот шаг необходимым и соразмерным [потенциальной угрозе] с учётом нашего текущего понимания ситуации", — поведал Боллхерри.

Немного ранее использовать приложение соцсети TikTok на служебных мобильных устройствах запретили британским чиновникам. В то же время на личных смартфонах использовать приложение по-прежнему разрешено. Лайф также сообщал, что власти Бельгии временно запретили высшим чиновникам использовать TikTok на служебных телефонах и других электронных устройствах. Ограничение распространяется на все гаджеты, которые были куплены на бюджетные средства.

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Unsplash

Иван Косицын
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