На Украине собирают подписи за запрет TikTok на время военных действий
На Украине предлагают временно запретить приложение "Тикток". Соответствующая петиция опубликована на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского. Из необходимых 25 тысяч голосов на данный момент она набрала более трёх тысяч.
Автор данного предложения считает, что во время военных действий на этой платформе публикуют много пропагандистской информации. Сбор голосов будет продолжаться 90 дней.
"Так как сейчас много пропаганды идёт через видео с "Тиктока", предлагаю закрыть его полностью хотя бы на период войны на Украине", — указал он.
Ранее Лайф писал о том, что сотрудники Минобороны Великобритании продолжают делать публикации в "Тиктоке", несмотря на запрет правительства. Кроме того, запрет на "Тикток" ввели в Конгрессе США. Это касается членов и сотрудников Палаты представителей, а также использования программы на рабочих устройствах. Аналогичные ограничения ввели власти Бельгии, также членам обеих палат Парламента Чехии запретили использовать приложение "Тикток".
Unsplash