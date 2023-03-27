На Украине собирают подписи за запрет TikTok на время военных действий

На Украине предлагают временно запретить приложение "Тикток". Соответствующая петиция опубликована на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского. Из необходимых 25 тысяч голосов на данный момент она набрала более трёх тысяч.

Автор данного предложения считает, что во время военных действий на этой платформе публикуют много пропагандистской информации. Сбор голосов будет продолжаться 90 дней.