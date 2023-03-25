Норвежский производитель оружия Nammo пожаловался на нехватку электричества из-за TikTok

Строительство дата-центра соцсети TikTok в Норвегии помешало производителю оружия Nammo, который пожаловался на нехватку электричества. Об этом пишет газета VG.

Фирма планирует расширить производство, которое располагается в бизнес-парке в ста километрах от Осло, для нужд норвежской армии, союзников по НАТО, а также для Украины.

"Власти должны выбирать между хранением видео с кошками и обеспечением критически важных общественных функций", — заявил гендиректор компании Мортен Брандсег.

В свою очередь, директор по коммуникациям Nammo Фредрик Тангераас и управляющий директор Raufoss Ойвинд Хансебратен отметили, что Норвегия "станет посмешищем" в Североатлантическом альянсе, если TikTok помешает ей увеличить производство оружия.