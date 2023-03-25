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25 марта, 04:06

Норвежский производитель оружия Nammo пожаловался на нехватку электричества из-за TikTok

Строительство дата-центра соцсети TikTok в Норвегии помешало производителю оружия Nammo, который пожаловался на нехватку электричества. Об этом пишет газета VG.

Фирма планирует расширить производство, которое располагается в бизнес-парке в ста километрах от Осло, для нужд норвежской армии, союзников по НАТО, а также для Украины.

"Власти должны выбирать между хранением видео с кошками и обеспечением критически важных общественных функций", — заявил гендиректор компании Мортен Брандсег.

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В свою очередь, директор по коммуникациям Nammo Фредрик Тангераас и управляющий директор Raufoss Ойвинд Хансебратен отметили, что Норвегия "станет посмешищем" в Североатлантическом альянсе, если TikTok помешает ей увеличить производство оружия.

Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что власти страны в сотрудничестве с США передадут Украине две системы ПВО NASAMS. По его словам, ВСУ сильно нуждаются в дополнительных средствах ПВО.

Обложка ©

nammo.com

Юлия Коновалова
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