Норвежский производитель оружия Nammo пожаловался на нехватку электричества из-за TikTok
Строительство дата-центра соцсети TikTok в Норвегии помешало производителю оружия Nammo, который пожаловался на нехватку электричества. Об этом пишет газета VG.
Фирма планирует расширить производство, которое располагается в бизнес-парке в ста километрах от Осло, для нужд норвежской армии, союзников по НАТО, а также для Украины.
"Власти должны выбирать между хранением видео с кошками и обеспечением критически важных общественных функций", — заявил гендиректор компании Мортен Брандсег.
В свою очередь, директор по коммуникациям Nammo Фредрик Тангераас и управляющий директор Raufoss Ойвинд Хансебратен отметили, что Норвегия "станет посмешищем" в Североатлантическом альянсе, если TikTok помешает ей увеличить производство оружия.
Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что власти страны в сотрудничестве с США передадут Украине две системы ПВО NASAMS. По его словам, ВСУ сильно нуждаются в дополнительных средствах ПВО.