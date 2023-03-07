Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 марта, 21:03

В Норвегии исключили возможность занять место РФ на европейском энергорынке

Вице-президент Equinor: Норвегия не может полностью заместить Россию на энергорынке ЕС

Норвегия не может полностью заместить Россию на энергетическом рынке Евросоюза. Об этом сообщил вице-президент скандинавской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс, передаёт РИА "Новости".

"Нет, вовсе нет", — заявил Варнесс, отвечая на соответствующий вопрос.

Британия оставила Европу без своего газа

Британия оставила Европу без своего газа

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о независимости Германии от поставок газа, нефти и угля из РФ. Отказ от российских энергоресурсов не привёл к экономическому кризису в стране, подчеркнул политик.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • норвегия
  • ЕС
  • Мировая экономика
  • Энергетика
  • Экономика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров