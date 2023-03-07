В Норвегии исключили возможность занять место РФ на европейском энергорынке

Норвегия не может полностью заместить Россию на энергетическом рынке Евросоюза. Об этом сообщил вице-президент скандинавской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс, передаёт РИА "Новости".

"Нет, вовсе нет", — заявил Варнесс, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о независимости Германии от поставок газа, нефти и угля из РФ. Отказ от российских энергоресурсов не привёл к экономическому кризису в стране, подчеркнул политик.