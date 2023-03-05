Британия оставила Европу без своего газа

Великобритания приостановила, как ожидается, до 8 марта поставки газа в Европу по трубопроводу Interconnector. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на оператора, причиной является отказ оборудования.

"Экспорт по крупному трубопроводу, по которому природный газ доставляется в Европу из Соединённого Королевства через Бельгию, был остановлен из-за отказа оборудования", — уточняет оператор.

Interconnector имеет важное значение для снабжения стран ЕС газом из-за сокращения поставок голубого топлива из России. К слову, экспорт газа прекращался ещё до поломки интерконнектора на фоне наращивания внутреннего спроса в Британии из-за похолодания в конце февраля.