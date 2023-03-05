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5 марта, 12:32

Британия оставила Европу без своего газа

Bloomberg: Британия приостановила трубопроводные поставки газа в Европу

Великобритания приостановила, как ожидается, до 8 марта поставки газа в Европу по трубопроводу Interconnector. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на оператора, причиной является отказ оборудования.

"Экспорт по крупному трубопроводу, по которому природный газ доставляется в Европу из Соединённого Королевства через Бельгию, был остановлен из-за отказа оборудования", уточняет оператор.

Interconnector имеет важное значение для снабжения стран ЕС газом из-за сокращения поставок голубого топлива из России. К слову, экспорт газа прекращался ещё до поломки интерконнектора на фоне наращивания внутреннего спроса в Британии из-за похолодания в конце февраля.

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Ранее представитель Министерства экономики Германии Беата Барон заявила, что страна готова к остановке поставок российского газа по трубопроводу "Дружба". По её словам, Берлин стал независим от этой энергетической артерии.

Обложка ©

Getty Images / Scott Barbour

Матвей Константинов
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