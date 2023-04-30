КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 12:51

В Москве начал работу первый в России робот-уборщик "Пиксель"

В Москве запустили первого в России робота-уборщика, который может очищать тротуары в течение 16 часов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве запустили робота-уборщика. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Робот называется "Пиксель". Его разработала компания "Автономика" — резидент кластера "Ломоносов" в научно-технологической долине МГУ.

"Вся программная часть, кузов, шасси и конструкция "Пикселя" — от российской команды. Элементы дизайна и системы управления делали вместе с белорусскими партнёрами", — указал глава города.

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Он уточнил, что робота можно будет использовать в любое время года. Это возможно благодаря сменному навесному оборудованию. На данный момент робот работает в тестовом режиме, его сопровождает оператор.

Ранее Лайф писал о том, что в московском кафе уволенный промоутер напал на робота-официанта Беллу. Мужчина отшвырнул электронного работника с такой силой, что разбил ему "лицо".

Обложка ©

Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Илья Суриков
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