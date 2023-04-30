В Москве начал работу первый в России робот-уборщик "Пиксель"
В Москве запустили первого в России робота-уборщика, который может очищать тротуары в течение 16 часов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве запустили робота-уборщика. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Робот называется "Пиксель". Его разработала компания "Автономика" — резидент кластера "Ломоносов" в научно-технологической долине МГУ.
"Вся программная часть, кузов, шасси и конструкция "Пикселя" — от российской команды. Элементы дизайна и системы управления делали вместе с белорусскими партнёрами", — указал глава города.
Он уточнил, что робота можно будет использовать в любое время года. Это возможно благодаря сменному навесному оборудованию. На данный момент робот работает в тестовом режиме, его сопровождает оператор.
Ранее Лайф писал о том, что в московском кафе уволенный промоутер напал на робота-официанта Беллу. Мужчина отшвырнул электронного работника с такой силой, что разбил ему "лицо".
Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин