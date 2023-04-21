Робота "Маркер" научат запускать рой дронов-камикадзе

Российский перспективный робот "Маркер" сможет запускать рои малоразмерных дронов-камикадзе. В его распоряжении будет до ста таких беспилотников. Об этом заявил исполнительный директор компании-разработчика данных машин, НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров.

"Потенциально мы можем установить на "Маркер" контейнеры, в которых будут размещены до 100 таких беспилотников. Таким образом, с "Маркера" смогут осуществляться атаки на противника роями дронов", — приводит РИА "Новости" его слова.

Дудуров рассказал, что специально созданные под "Маркер" дроны БАС-80 уже совершили несколько сотен вылетов. Он надеется. Что испытания завершатся через три-четыре месяца, после чего беспилотники будут показаны потенциальным заказчикам и можно будет их запускать в производство.