Уволенный промоутер напал на робота-официанта Беллу в московском кафе

Промоутер московского кафе Zotto обиделся на недовольного его работой руководителя и напал на сотрудника заведения. Только жертвой оказался безобидный робот, который служит там официантом. Подробности инцидента публикует SHOT.

Мужчина пнул робота-официанта в кафе Zotto в Москве. Видео © t.me / SHOT

Всё произошло в столичном кафе Zotto на Сходненской улице. Владельцу заведения не понравилась работа 29-летнего промоутера, и мужчину попросили удалиться. Он вспылил и начал разбираться с администратором, но и там потерпел неудачу.

Уже по пути к выходу из кафе хулиган сорвал злость на роботе-официанте по имени Белла, который принимал заказы и относил блюда. На ролике видно, что мужчина отшвырнул электронного работника с такой силой, что разбил ему "лицо" — от робота отвалился целый кусок. Теперь мужчину ждёт беседа в отделении полиции.