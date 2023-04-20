Подравшиеся с айтишником московские пенсионеры призвали отправить его в зону СВО
В Москве пенсионеры-шахматисты, у которых вышел конфликт с занявшим их места айтишником, изложили Лайфу свою версию развития событий. Инцидент произошёл в Воронцовском парке.
Пенсионеры рассказали свою версию конфликта с айтишником в Воронцовском парке. Видео © LIFE
Пенсионеры заявили, что играют за этим специальным столом в парке уже много лет, поэтому "сюрприз" в виде молодого программиста с ноутбуком стал для них неожиданностью. В разговоре с Лайфом они назвали парня хулиганом и даже придурком. По их словам, они вежливо попросили его уйти, а он начал размахивать руками, уронил ноутбук и вызвал полицию. Сначала пенсионеры заявили, что били "все друг друга", но тут же внесли коррективы, что дрался один, остальные стояли в стороне. Шахматисты возмутились, что парень позволяет себе лезть в драку со старшими.
"Его ровесники сражаются на передовой, а он здесь — со стариками. Вот пусть его отправят туда", — заявил один из участников событий, пожелав парню "сдохнуть".
Как рассказывал Лайф, в Воронцовском парке в Москве пенсионеры подрались с 32-летним программистом, который занял их беседку, чтобы поработать.
LIFE