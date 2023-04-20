Подравшиеся с айтишником московские пенсионеры призвали отправить его в зону СВО

Пенсионеры заявили, что играют за этим специальным столом в парке уже много лет, поэтому "сюрприз" в виде молодого программиста с ноутбуком стал для них неожиданностью. В разговоре с Лайфом они назвали парня хулиганом и даже придурком. По их словам, они вежливо попросили его уйти, а он начал размахивать руками, уронил ноутбук и вызвал полицию. Сначала пенсионеры заявили, что били "все друг друга", но тут же внесли коррективы, что дрался один, остальные стояли в стороне. Шахматисты возмутились, что парень позволяет себе лезть в драку со старшими.