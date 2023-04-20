В Москве шахматисты-пенсионеры сделали "шах и мат" айтишнику, занявшему их любимую беседку

В Воронцовском парке в Москве пенсионеры напали на 32-летнего программиста, который занял их беседку, чтобы поработать. О подробностях случившегося стало известно телеграм-каналу SHOT.

В беседке, куда фрилансер пришёл вечером с ноутбуком, была даже розетка, но рабочий процесс прервала компания пожилых мужчин. Они попросили айтишника пересесть и подчеркнули, что здесь они планируют играть в шахматы. Программист ответил, что ему очень нужна розетка для зарядки ноутбука, и попросил посидеть ещё. Но главарь "пожилой банды" приказал убираться незваному гостю и, чтобы это произошло быстрее, достал бутылку с водой, сделав вид, что сейчас выльет её на компьютер.

После этого айтишник отодвинул ноутбук, но пенсионер не унимался и снова наклонил бутылку над экраном. Тогда программист выбил воду из рук оппонента. В итоге началась драка, подключились и другие шахматисты, которые общими усилиями выгнали айтишника из беседки. Мужчина обратился в полицию и сообщил, что ему порвали куртку стоимостью 30 тысяч рублей и провод для зарядки, а также поцарапали ноутбук.