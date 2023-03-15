Неадекват из Химок приставил пистолет к виску школьника, который сел на "его скамейку"

В подмосковных Химках задержали мужчину, который угрожал шестикласснику расправой. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Всё началось с того, что мальчик с другом во время прогулки после школы решили присесть на скамейку у подъезда. В этот момент к ним подошёл мужчина и потребовал освободить лавку, которая якобы принадлежит ему. Житель Химок утверждал, что имеет все "правоустанавливающие документы" на скамейку, которые, разумеется, показывать детям не собирается.

Школьники не восприняли слова мужчины всерьёз, но тот не собирался отступать. Он достал из кармана пистолет и приставил его к голове одного из мальчиков, обматерил и снова потребовал освободить лавку. Испугавшись, школьники побежали домой, а за ними бросился и мужчина. В результате ребята оторвались от него и рассказали обо всём родителям, те сообщили в полицию. Мужчину задержали, проводится проверка.