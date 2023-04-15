Акулы вернулись: В Москве открылся первый магазин "белорусской IKEA"
Первый магазин белорусского аналога IKEA Swed House открылся в Москве
В Россию вернулись знаменитые акулы из IKEA, теперь они продаются в белорусском аналоге шведского магазина Swed House. Первая точка открылась сегодня в Москве, сообщает SHOT.
Белорусский аналог IKEA Swed House открылся в Москве. Видео © SHOT
Магазин начал работу в торговом центре "Щёлковский". По словам сотрудников, производство налажено в Белоруссии, Казахстане и Китае. В планах компании договориться о налаживании сотрудничества с бывшими заводами IKEA в России.
Напомним, магазины IKEA приостановили работу в России весной прошлого года, а в конце марта этого года компания продала свою последнюю мебельную фабрику в стране. Заменить её решил Swed House. Глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявлял, что "белорусская IKEA" может открыть в этом году десять магазинов в Москве. А в ближайшие годы планируется открыть до 50 точек по всей России.