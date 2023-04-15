КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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15 апреля, 11:41

Акулы вернулись: В Москве открылся первый магазин "белорусской IKEA"

Первый магазин белорусского аналога IKEA Swed House открылся в Москве

В Россию вернулись знаменитые акулы из IKEA, теперь они продаются в белорусском аналоге шведского магазина Swed House. Первая точка открылась сегодня в Москве, сообщает SHOT.

Белорусский аналог IKEA Swed House открылся в Москве. Видео © SHOT

Магазин начал работу в торговом центре "Щёлковский". По словам сотрудников, производство налажено в Белоруссии, Казахстане и Китае. В планах компании договориться о налаживании сотрудничества с бывшими заводами IKEA в России.

Напомним, магазины IKEA приостановили работу в России весной прошлого года, а в конце марта этого года компания продала свою последнюю мебельную фабрику в стране. Заменить её решил Swed House. Глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявлял, что "белорусская IKEA" может открыть в этом году десять магазинов в Москве. А в ближайшие годы планируется открыть до 50 точек по всей России.

Подсчитана стоимость потерь ушедших из России зарубежных брендов

Подсчитана стоимость потерь ушедших из России зарубежных брендов

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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