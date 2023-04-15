Акулы вернулись: В Москве открылся первый магазин "белорусской IKEA"

В Россию вернулись знаменитые акулы из IKEA, теперь они продаются в белорусском аналоге шведского магазина Swed House. Первая точка открылась сегодня в Москве, сообщает SHOT .

Магазин начал работу в торговом центре "Щёлковский". По словам сотрудников, производство налажено в Белоруссии, Казахстане и Китае. В планах компании договориться о налаживании сотрудничества с бывшими заводами IKEA в России.