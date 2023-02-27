"Белорусская IKEA" придёт в Москву

Белорусский аналог шведской компании IKEA — Swed House — планирует открыть в Москве 10 магазинов в 2023 году. Об этом сообщил глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

"Наш союз подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Swed House, которая производит продукцию, аналогичную IKEA, чтобы в 2023 году открыть 10 магазинов в Москве площадью до 1 тысячи кв. метров", — цитирует Шакирова ТАСС.

По словам главы Союза торговых центров, в ближайшие годы планируется открыть до 50 магазинов Swed House по всей России. Также идут переговоры о том, чтобы белорусская компания стала арендатором торговых центров "Мега". Шакиров добавил, что Swed House имеет заводы в Белоруссии, России, Казахстане и Китае. Компания производит мебель, текстиль и товары, схожие с ассортиментом IKEA, причём некоторые позиции стоят дешевле.

"Мы сейчас получили больше 100 запросов от торговых центров, которые хотят у себя их разместить (Swed House. — Прим. Лайфа). Неважно, где это будет находиться — в центре Москвы, на МКАД или в спальных районах. В любом случае мебель, товары для дома, текстиль будут востребованы", — заключил Шакиров.