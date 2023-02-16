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16 февраля, 01:13

В Минпромторге раскрыли покупателей заводов IKEA в России

"Известия": Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трёх заводов IKEA в РФ

Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трёх заводов IKEA в России. Об этом газете "Известия" сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

По его словам, новыми владельцами станут два крупных отечественных предприятия: производитель кухонных столешниц и фасадов Slotex, а также изготовитель пиломатериалов "Лузалес".

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Оставленные IKEA мощности продолжат функционировать в нашей стране, а продукцию этих предприятий начнут реализовывать в отечественных розничных сетях. Газета уточняет, что теперь российская и шведская стороны должны будут провести сделку, при этом её сумма и параметры не раскрываются.

"Для нас важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места. Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые есть в арсенале Минпромторга", — рассказал Евтухов.

Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин утвердил специальное разрешение, в котором говорится, что "Кредит Европа банк" может полностью выкупить связанный со шведской компанией IKEA банк. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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