Молочка Danone в России может превратиться во "Вкусно. Полезно. По рукам"

Кисломолочные продукты Activia ("Активиа") и Actimel ("Актимель") могут начать продавать в России под новыми названиями: "Давай полегче" и "Вкусно. Полезно. По рукам". Об этом сообщает Mash. По данным телеграм-канала, таким образом руководство компании Danone хочет и продолжить работу в России, и "сохранить лицо" перед Западом.