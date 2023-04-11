Молочка Danone в России может превратиться во "Вкусно. Полезно. По рукам"
Mash: Danone изменит названия "Активиа" и "Актимель"
Кисломолочные продукты Activia ("Активиа") и Actimel ("Актимель") могут начать продавать в России под новыми названиями: "Давай полегче" и "Вкусно. Полезно. По рукам". Об этом сообщает Mash. По данным телеграм-канала, таким образом руководство компании Danone хочет и продолжить работу в России, и "сохранить лицо" перед Западом.
Первым местным брендом компании стало "Простоквашино", которое сменило марку Danone. Теперь по этой же схеме хотят заменить "Активиа" и "Актимель" на новые продукты локальных линеек.
Напомним, в начале апреля стало известно, что французский производитель молочной продукции Danone решил свернуть работу своих глобальных брендов в России. Речь идёт о таких торговых наименованиях, как Actimel, Activia, Alpro и непосредственно Danone.
ТАСС / Александр Рюмин