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11 апреля, 07:39

Молочка Danone в России может превратиться во "Вкусно. Полезно. По рукам"

Mash: Danone изменит названия "Активиа" и "Актимель"

Кисломолочные продукты Activia ("Активиа") и Actimel ("Актимель") могут начать продавать в России под новыми названиями: "Давай полегче" и "Вкусно. Полезно. По рукам". Об этом сообщает Mash. По данным телеграм-канала, таким образом руководство компании Danone хочет и продолжить работу в России, и "сохранить лицо" перед Западом.

Первым местным брендом компании стало "Простоквашино", которое сменило марку Danone. Теперь по этой же схеме хотят заменить "Активиа" и "Актимель" на новые продукты локальных линеек.

Кофе Jacobs в России может сменить название

Кофе Jacobs в России может сменить название

Напомним, в начале апреля стало известно, что французский производитель молочной продукции Danone решил свернуть работу своих глобальных брендов в России. Речь идёт о таких торговых наименованиях, как Actimel, Activia, Alpro и непосредственно Danone.

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ТАСС / Александр Рюмин

Александра Вишнякова
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