Гипермаркеты OBI могут сменить название на Domus, чтобы остаться в России

Немецкий бренд OBI, владеющий гипермаркетами товаров для дома, хочет остаться на российском рынке, сменив название на Domus. Об этом пишут "Ведомости".

Структура OBI — ООО "ОБИ франчайзинговый центр" — уже начала процедуру по регистрации новой марки, включив в заявку 45 классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ). На данный момент обращение находится в стадии рассмотрения.

В немецком головном предприятии OBI GmbH обязали новых собственников бренда в России сменить название, что прописано в тексте договора. Там указано, что владельцы должны были сделать это ещё в начале 2023 года, но сроки сдвинулись, поделились с изданием в компании-партнёре.