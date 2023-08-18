Гипермаркеты OBI могут сменить название на Domus, чтобы остаться в России
"Ведомости": Гипермаркеты OBI будут работать в России под новым названием Domus
Немецкий бренд OBI, владеющий гипермаркетами товаров для дома, хочет остаться на российском рынке, сменив название на Domus. Об этом пишут "Ведомости".
Структура OBI — ООО "ОБИ франчайзинговый центр" — уже начала процедуру по регистрации новой марки, включив в заявку 45 классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ). На данный момент обращение находится в стадии рассмотрения.
В немецком головном предприятии OBI GmbH обязали новых собственников бренда в России сменить название, что прописано в тексте договора. Там указано, что владельцы должны были сделать это ещё в начале 2023 года, но сроки сдвинулись, поделились с изданием в компании-партнёре.
Помимо Domus, в Роспатент компания подала заявки на регистрацию HOBI, OBBI, IdeaFix, Inhouse, и QBI. Судя по всему, выбор был сделан из этого перечня.
Ранее Лайф писал, что российский бизнес OBI продали новому владельцу всего за 600 рублей. 15 июля 2022 года сделку согласовала ФАС. Позже СМИ писали, что немецкая сеть 27 июля закрыла сделку по продаже бизнеса в России. Осенью прошлого года стало известно, что магазины будут переименованы.
ТАСС / Семён Лиходеев