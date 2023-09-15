Экономист объяснил, почему иностранные компании обязательно вернутся в Россию
Эксперт Беляев: Иностранные компании вернутся в РФ из-за перспективности рынка
Зарубежные компании, которые закрыли бизнес в России, вернутся из-за перспективности рынка и развития БРИКС. Такое мнение выразил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
"Для возвращения в Россию у иностранных компаний есть инструменты, потому что нужны капитал и технологии. Понятно, что основной мотив возврата этих компаний заключается в том, что они могут влиться, интегрироваться и работать на определённом ёмком рынке, который имеет перспективы развития", — отметил он в беседе с Ura.ru, добавив, что эти компании рассматривают РФ как многообещающий рынок и как члена организации БРИКС, которая имеет перспективы развития.
Эксперт добавил, что "Европа некомфортна" для зарубежных организаций, так как она уже достигла пределов экономического развития. Поэтому там на уже имеющиеся проблемы наслаиваются другие, которые выросли из политических, заключил аналитик.
Ранее бизнесмен Майкл Годдард заявил, что западные компании потянутся в Россию в следующие три-пять лет. Он отметил, что многие организации уже продумывают альтернативные варианты взаимодействия со страной.
ТАСС / РБК / Андрей Любимов