Экономист объяснил, почему иностранные компании обязательно вернутся в Россию

"Для возвращения в Россию у иностранных компаний есть инструменты, потому что нужны капитал и технологии. Понятно, что основной мотив возврата этих компаний заключается в том, что они могут влиться, интегрироваться и работать на определённом ёмком рынке, который имеет перспективы развития", — отметил он в беседе с Ura.ru, добавив, что эти компании рассматривают РФ как многообещающий рынок и как члена организации БРИКС, которая имеет перспективы развития.